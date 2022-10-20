港人遭拖進中國領事館圍毆！學者批「跨境綁架」：已遠超戰狼外交

文／中央社

中國駐曼徹斯特總領事館16日發生和平抗議的港人遭拖入並暴力攻擊事件，其中一名動手的人疑似是總領事鄭曦原。外媒引述分析指出，這起事件超越戰狼外交，是跨境綁架。

本月16日，多名旅居英國的港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，遭到中方外交人員的暴力對待。據新聞畫面，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原衝出使館踢倒在人行道上的抗議標語，並疑似加入對抗議者的拉扯與衝突之中，過程中有一名香港抗議者被拖進領事館前院遭多人圍毆，後來被英國警員救出。

正值中共20大召開之際，這起事件再度引發國際對中國戰狼式外交的抨擊。

德國之聲報導引述目前旅居美國的中國法律學者滕彪表示，「雖然示威者傷勢並非特別嚴重，但事件本身非常嚴重。」

▲事發當下十分混亂。（圖／路透，下同）

滕彪說，這起事件是在英國土地上，把一個公民從使館外拉到使館內，由於使館內便是屬於該國的領土，「這是從英國領土綁架一個公民到中國領土，還在光天化日下毆打，這是非常嚴重的。」

中國外交部對於此事的回應是，「擾亂分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危害中國外交場所的安全」。滕彪批評，中國外交部的發言是典型「戰狼外交」，完全是顛倒黑白、強詞奪理。

他進一步表示，戰狼外交一般是這些外交官員各種強硬的叫囂，以及一些威脅或粗暴的行為。但在曼徹斯特發生的事，已遠遠超越戰狼外交，它可被看作是一種跨境綁架。

▲遇襲的陳姓示威者出示自己的受傷照片。

流亡澳洲的前香港民主派議員許智峯受訪時表示，對整起事件感到震驚，過去參與過無數次在中國駐外使館周圍的抗議，但從未目睹過類似事件。「通常他們（使館人員）根本不會出現，但這次他們突然現身，還破壞東西、把示威者推倒在地，甚至毆打他們。我從來沒有見過這樣的事情，我無法想像任何行為會到如此野蠻的地步。」

許智峯形容，這起事件向海外港人發出了一個警訊，即「海外港人應該意識到，未來這種事情可能隨時發生。」

許智峯認為，外國政府應該藉此事件瞭解中國的「野蠻行為」不僅會發生在國際政治的範疇，也會發生在他們國內。「這些非法的事件可能繼續在各地發生，我不認為這是個一次性事件，因為中國的態度一直都很傲慢，他們認為自己有權這麼做，所以他們會繼續做類似的事件。」