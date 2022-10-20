普丁戒嚴令帶來希望？　親俄副州長：將再解放烏克蘭南部3個州

▲烏克蘭近月以來的反攻大有斬獲，順利拿下赫爾松州在第聶伯河西岸多個城鎮。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日簽署行政命令，在烏克蘭4個被俄佔領區實施戒嚴，南部赫爾松州就是其中之一。俄國官媒20日報導，赫爾松親俄政府宣稱即將發動反攻，計畫再解放尼古拉耶夫（Nikolaev）、敖德薩（Odessa）和聶伯彼得羅夫斯克（Dnipropetrovs'ka）等烏克蘭南部3個州。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄佔赫爾松政府副行政長官斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）先前才表示，烏克蘭派遣大量雇傭兵和軍備至赫爾松州前線作戰，導致當地主要城市赫爾松市和其他位於第聶伯河西岸的定居點深受炮擊威脅。親俄政府建議居民撤離，並將有組織地協助平民人口轉移至東岸地區。

▲赫爾松地區居民與俄占領部隊談話。（圖／路透）

如今，赫爾松州政府宣稱計畫解放另外3個州。斯特列穆索夫受訪稱，「我們打算在擊退烏軍在赫爾松的進攻後，對尼古拉耶夫、敖德薩和第聶伯彼得羅夫斯克發起反攻。」

報導補充，普丁19日宣布在頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松等4個剛被併入俄羅斯的地區實施戒嚴，原因是烏克蘭軍隊增加對上述地區民用基礎設施的炮擊。

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