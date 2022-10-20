性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

▲首爾同志遊行睽違3年舉辦，市廳廣場前擺出巨幅彩虹旗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

馬來西亞一名由男跨女的跨性別者，過去因為性別認同不被伊斯蘭律法所接受，因此在馬國當地被判處刑罰，之後他從2016年起多次往返南韓，並於隔年向南韓提出難民申請，起初不為南韓法院接受。不過，該跨性別者提出上訴，近日終於在二審中勝訴，成為南韓以「性別認同」遭迫害為由而承認難民地位的首宗案例。

根據《韓聯社》，來自馬來西亞的A某雖然生理性別為男性，不過他從10歲起就認定自己的性別為女性，15歲起接受治療，不僅注射女性荷爾蒙、還開始穿上女裝，重塑自我性別認同。

然而2014年，A某在出席某場派對時，竟然因為身穿女裝等理由而被馬來西亞當地法院逮捕，由於伊斯蘭教法禁止同性戀行為，因此他被判處罰金、拘禁7天的刑責。

於是，A某從2016年起數度往返馬來西亞與南韓，並於2017年7月以性別認同不被馬來西亞當地接受為由，向南韓提出難民身份申請，不過卻慘遭南韓當局拒絕，於是他針對首爾出入境管理局外國人廳向法院提起訴訟。

不過一審駁回A某的請求，原因在於法官認為A某在馬來西亞以跨性別者的身份就業，因此難以認定他在馬來西亞因「性別認同」問題而遭當地迫害。

南韓法律界人士今（20）日指出，A某提出上訴後，由首爾高等法院行政1-2部負責審理，二審法官推翻一審的說法，認為A某確實因為性別認同問題而在馬來西亞遭到逮捕處罰，「當人類本質上的尊嚴遭到重大侵害時，其符合《難民地位公約》所定義的迫害。」

報導指出，A某的事件成為南韓當地首起將「性別認同」問題認定為難民被迫害事由的案例。

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