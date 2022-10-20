狗狗狂嗅路邊手提箱　她打開一看超羞：滿滿都是「姐夫」

Oh dear, someone's lost their suitcase with some very expensive and personal objects inside. If anyone's going to be... 由 Dorset Live 發佈於 2022年10月17日 星期一

記者詹雅婷／綜合報導

英國多塞特郡女子荷莉亞當（Holly Adam）出門遛狗時，突然發現狗狗對路邊一個手提箱非常好奇，不斷嗅聞，沒想到一看這才發現，裡面居然裝滿「姐夫」，且數量還不少，讓她感到非常震驚。

在發現裝滿情趣用品的手提箱後，荷莉亞當立刻拍照跟朋友沙迪亞澤納布（Shadiya Zeinab）說這件事，接著趕緊返家。沙迪亞澤納布說，手提箱的位置就在卡文迪什廣場（Cavendish Place）附近的路上，但之前從沒遇過類似的事情，而箱子內裝的情趣用品數量之多，總價值應該有500英鎊（約新台幣1.8萬元）。

沙迪亞澤納布更在社群媒體上發布照片，尋找失主，「有人弄丟箱子嗎？可以去卡文迪什廣場找找」。此文一出，許多人開玩笑標記朋友，說是對方把「姐夫」亂丟。

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