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5歲男童：我前世是被燒死的女人！1舉動讓媽媽毛骨悚然

▲▼小男孩,小孩,男童。（圖／pixabay）

▲5歲小男童清楚描述前世記憶，讓媽媽嚇傻。（示意圖／pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

小孩子說的話常被認為是童言童語，但這名小男童可是將他的母親嚇傻了。美國一名5歲男童稱，自己前世是一名被火燒死的黑人女性，並向母親傾訴轉世過程、前世做過的事以及各項細節，媽媽原本不信，但越來越多的細節被驗證後，讓她毛骨悚然。

據《紐約時報》報導，美國俄亥俄州（State of Ohio）的5歲男童盧克魯爾曼（Luke Ruehlman），從2歲時就不停向母親述說，自己是一位名叫「帕梅拉」的女人。5歲時盧克開始解釋，自己本來是一名黑人女性叫「帕梅拉」，但一場大火帶走了她的性命，她上了天堂並見了上帝，後來上帝將她推到地面，自己就變成了嬰兒，成了現在的盧克。

本來媽媽對於盧克的說詞完全不信，直到盧克告訴家人，他乘坐火車前往芝加哥的細節，但住在俄亥俄州辛辛那提的他明明從未去過這座城市。「當我還是個女孩的時候，我有一頭黑髮」、「我小時候戴過這樣的耳環」此類的話語不斷出現，讓盧克的媽媽決定開始調查此事。

盧克的媽媽後來上網搜尋，果真發現有一名叫「帕梅拉」（Pamela Robinson）的黑人女子，30歲時死於1993年在芝加哥帕克斯頓酒店的一場大火中，該火警造成19人喪生。

▲▼火災。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲盧克的媽媽發現，有名叫「帕梅拉」的女子在1993年酒店的一場大火中失去生命。（圖／取自免費圖庫Pexels）

盧克的媽媽將這個現象分享到網路後，當地一家媒體有關超自然研究的節目找上他們，節目中安排了許多黑人女性的照片，並要盧克指出哪位是「帕梅拉」，沒想到盧克毫不猶豫地正確指出，並還說「那就是我！」令大家十分震驚。

盧克的媽媽也發現兒子和「帕梅拉」有一些相似之處，像他們都喜歡美國盲人歌手汪達（Stevie Wonder），以及對電子琴著迷不已，種種巧合讓盧克的媽媽覺得毛骨悚然。

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