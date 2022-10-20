北韓奢侈精品「全是山寨」！手提包印香奈兒Logo　官媒洗腦：是國產

▲北韓平壤百貨公司舉辦消費品展示會，赫然驚見香奈兒山寨提包。（圖／翻攝自今日朝鮮）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩曾數度下令，要求務必發展輕工業、滿足民眾的消費慾望。昨（19）日，北韓媒體在官網上傳一段影片，內容是平壤某百貨公司舉辦的消費品展示會，強調貨架上包括昂貴提包、服飾、香水、運動鞋等皆為國產，只不過這些商品明顯就是仿造國際知名品牌香奈兒、博柏利等，令人感到啼笑皆非。

北韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》於19日在官網上傳一段4分鐘的影片，該段影片攝於9日的平壤第一百貨公司，其中2至11日剛好百貨公司正在舉辦消費品展示會，每個貨架上出現品項眾多的化妝品、工業製品、食品、電子製品等，雖然廠名稱與證照皆強調產品為北韓國內生產製造，但眼尖的民眾卻發現大多是複製知名品牌的山寨產品。

▲貨架上全是抄襲各大知名品牌的山寨提包。（圖／翻攝自今日朝鮮）

在一處標示著「遠東食料日用品生產所」的貨架上，可以看到各種精細做工、材質精緻的奢侈提包，只不過某個米白色提包上竟然印製著香奈兒的Logo標誌、某背包還山寨出英國服裝奢侈品公司博柏利的紋樣，以及盜用迪奧（Dior）設計的香水瓶，另外還有盜用日本田徑運動用品生產商亞瑟士（ASICS）設計的運動鞋。

影片中出現平壤蒼光服飾工廠、江界提包工廠、娜莉化妝品工廠等北韓當地業者名稱，化妝品或價上甚至還擺放平壤當局頒發的特許證書。《朝鮮今日》表示，「展示會上出品的許多人消費品，其品質可以說是不同以往，有著明顯的提升，清楚呈現我國輕工業日漸發展的面貌。」

北韓對外傳媒《回聲》則評論，「展示會場上的所有商品無不是採用我們的技術、我們的原料。不管是衣服、還是食品，都是貼上我國商標的產製品。」

▼香水瓶在設計上與迪奧高度相似。（圖／翻攝自今日朝鮮）

▲貨架上擺放平壤當局頒布的特許證照。（圖／翻攝自今日朝鮮）

南韓《韓聯社》在分析中指出，自從金正恩掌權後，與民生經濟相關的消費產品在品質上明顯獲得改善，尤其是全球面臨新冠疫情後、以及北韓因發展核武而遭國際社會制裁時，如何以國內技術直接生產便顯得十分重要，而若要在短時間內滿足民眾的需求，最快的捷徑莫過於複製海外知名品牌的產品，以此凸顯出產品的價值。

對此，南韓網友便在YouTube留言嘲諷道，「太搞笑了」、「這水準簡直比我國（南韓）70年代時還不如」、「應該是從中國買來的吧」、「那些應該都是中國製的吧？北韓有辦法做出那些東西嗎」、「北韓太親近山寨大國，如今就連百貨公司都直接賣起山寨品了呢」。

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