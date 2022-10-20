「台灣2024大選後最危險！」　美議員憂習近平加速武統

▲美眾院議長裴洛西8月訪台後，解放軍展開一系列大規模環台軍演。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher）18日推測，習近平「毫無懸念」展開第3任期，並且進一步鞏固權力後，將會加快腳步、武統台灣，而兩岸局勢在台灣2024年大選後，將進入最危險時期。

加拉格爾曾在海軍陸戰隊服役，並且2度派駐伊拉克，現任眾議院軍事及情報委員會成員。他接受《美國之音》採訪時說，習近平可能把動武時間從2027提前至2024年，但2024年美台都要舉行總統大選，「因此我們會分心」，導致這個時期成為「最危險空窗期」。

▲美眾議員加拉格爾曾在海軍陸戰隊服役，現任眾議院軍事委員會成員。（圖／達志影像／美聯社）

加拉格爾18日在華府智庫「美國傳統基金會」（Heritage Foundation）演說時呼籲，美國國防部必須更有效利用資源，遏止中國可能對台採取的入侵行動。他指出，中國海軍建立起全球數量最大的海上勢力，建議美軍也採取「反海軍」（anti-navy）行動，拒讓北京控制台灣周圍海域，阻止解放軍兩棲部隊登島。

加拉格爾建議，「反海軍」行動第一步是在太平洋地區增設常規遠程精準火力，從第一島鏈的日本、台灣、菲律賓，一直延伸至阿拉斯加、夏威夷及澳洲。第二步是在印太地區儲備軍火，第三步則是協助台灣「全副武裝」，把台灣排在海外軍售（FMS）優先名單，並完成已批准卻尚未交付的140億美元軍售。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日提到，台海和平穩定已經維持數十年，如今北京卻改變策略，「近年在習近平的領導下，我們看到一個截然不同的中國…北京下定決心，大幅加快推動統一」。