睡前沒摘假牙！她熟睡誤吞「卡呼吸道」　窒息慘死

▲死者睡覺時不慎被假牙噎到，最終窒息身亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一名婦女因為在就寢前忘記摘下假牙，竟在熟睡時，不小心將假牙吞入。雖然她的家人發現後，馬上將其送院治療，但經搶救後女子仍因窒息身亡。儘管在熟睡時誤吞假牙的情況非常罕見，但醫師仍建議民眾應該在睡前摘除假牙。

根據Oddity Central報導，哥倫比亞一名48歲婦女瑪麗亞（María Farías Guzmán）日前因為沒有在睡前把假牙拔下，並戴著入睡，導致她在睡覺時不慎誤吞假牙。瑪麗亞的家人稱，當時他們聽到瑪麗亞的房間內傳來奇怪的聲音，因此上前查看，沒想到就看到瑪麗亞已經沒有呼吸。

瑪麗亞的家人立刻將她送到醫院，儘管醫療團隊試圖清理她的呼吸道，並讓她恢復意識，但最終失敗，瑪麗亞仍因為窒息過久死亡，死因為呼吸道阻塞。

警方表示，「死者的家人在她睡著時意識到這個情況（誤吞假牙），因此將她送到醫院，但是抵達醫院時她已經沒有呼吸心跳，醫護人員隨即替她進行心肺復甦術並清理呼吸道，但是仍然沒有反應。」

由於被假牙噎到的情形非常罕見，因此該案例在當地引發極大騷動，不過目前詳細的驗屍報告仍未出爐，因此相關細節還須等待調查。而醫師也呼籲，配戴假牙的民眾睡前最好把活動假牙取下，並用清水浸泡至隔天。

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