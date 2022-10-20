史上最強宇宙爆炸　24億光年外「伽瑪射線暴」震驚天文學家

▲天文學家9日發現一次伽馬射線暴，可能是人類歷史上威力最大的宇宙爆炸。（圖／翻攝nasa.gov）

記者吳美依／綜合報導

全球天文學家10月9日觀測到一次伽馬射線暴（GRB），可能是人類歷史上威力最大的宇宙爆炸，引發學界轟動。伽馬射線暴是已知宇宙中最強大的爆炸現象，被認為在大質量恆星死亡時塌縮爆炸，抑或黑洞或中子星合併而產生。

綜合外媒報導，這次伽瑪射線暴被美國太空總署（NASA）的費米伽瑪射線太空望遠鏡、尼爾格雷爾斯雨燕天文台首次觀測到，立刻吸引國際天文學界注意。接下來幾天，各國科學家爭相觀測，竟又發現多次餘波。

▲這次伽馬射線暴（GRB）吸引全球天文學界注意。（圖／翻攝nasa.gov）



這次伽瑪射線暴被命名為「GRB 221009A」，發生在人馬座方向、距地球24億光年的地方，可能是20億年前一顆恆星死亡坍縮後，產生黑洞的過程。它比一般伽馬射線暴還要亮10倍，由於太亮而多次觸發NASA的伽瑪射線偵測衛星，而一般伽瑪射線只會觸發一次。

「GRB 221009A」的起源、為何威力如此強大，目前尚不清楚，但也因為它太明亮，需要耗時數月才會逐漸變暗，因此天文學家仍有時間好好研究。