　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上最強宇宙爆炸　24億光年外「伽瑪射線暴」震驚天文學家

▲▼天文學家10月9日發現一次伽馬射線暴（GRB），可能是人類歷史上威力最大的宇宙爆炸。（圖／翻攝nasa.gov）

▲天文學家9日發現一次伽馬射線暴，可能是人類歷史上威力最大的宇宙爆炸。（圖／翻攝nasa.gov）

記者吳美依／綜合報導

全球天文學家10月9日觀測到一次伽馬射線暴（GRB），可能是人類歷史上威力最大的宇宙爆炸，引發學界轟動。伽馬射線暴是已知宇宙中最強大的爆炸現象，被認為在大質量恆星死亡時塌縮爆炸，抑或黑洞或中子星合併而產生。

綜合外媒報導，這次伽瑪射線暴被美國太空總署（NASA）的費米伽瑪射線太空望遠鏡、尼爾格雷爾斯雨燕天文台首次觀測到，立刻吸引國際天文學界注意。接下來幾天，各國科學家爭相觀測，竟又發現多次餘波。

▲▼天文學家10月9日發現一次伽馬射線暴（GRB），可能是人類歷史上威力最大的宇宙爆炸。（圖／翻攝nasa.gov）

▲這次伽馬射線暴（GRB）吸引全球天文學界注意。（圖／翻攝nasa.gov）

這次伽瑪射線暴被命名為「GRB 221009A」，發生在人馬座方向、距地球24億光年的地方，可能是20億年前一顆恆星死亡坍縮後，產生黑洞的過程。它比一般伽馬射線暴還要亮10倍，由於太亮而多次觸發NASA的伽瑪射線偵測衛星，而一般伽瑪射線只會觸發一次。

「GRB 221009A」的起源、為何威力如此強大，目前尚不清楚，但也因為它太明亮，需要耗時數月才會逐漸變暗，因此天文學家仍有時間好好研究。

 

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　2航班被迫取消
台積電「骨折再骨折」！　Joeman一張沒賣慘了：別像我一樣
「n⁷」現身台北三創！　超近距離直接看
納豆認求婚女友！　依依「反應曝光」
WHY AND 1／2特賣擠爆！　媽媽群「整袋扛」
快訊／30多歲女院內感染　確診隔日亡
快訊／今本土+39763　增92死「創BA.5疫情新高」
俄軍殘暴性侵22歲女！　丈夫、4歲女兒也不放過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬來西亞宣布　11月19日舉行大選

睡前沒摘假牙！她熟睡誤吞「卡呼吸道」　窒息慘死

烏克蘭首度全國限電！能源設施慘遭俄軍摧毀　政府呼籲民眾做準備

搶座位吵架「一刀殺了弟弟」　18歲姊姊罪成將判死刑

樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　取消2航班影響349人

史上最強宇宙爆炸　24億光年外「伽瑪射線暴」震驚天文學家

俄軍殘暴性侵22歲女「丈夫也遭性虐待」　再對他們4歲女兒性侵犯

印尼清真寺大火！「整棟倒塌」濃煙狂竄　民眾嚇壞尖叫

普丁頒布戒嚴令是「絕望策略」　美國務院：想強行控制併吞4區

恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

馬來西亞宣布　11月19日舉行大選

睡前沒摘假牙！她熟睡誤吞「卡呼吸道」　窒息慘死

烏克蘭首度全國限電！能源設施慘遭俄軍摧毀　政府呼籲民眾做準備

搶座位吵架「一刀殺了弟弟」　18歲姊姊罪成將判死刑

樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　取消2航班影響349人

史上最強宇宙爆炸　24億光年外「伽瑪射線暴」震驚天文學家

俄軍殘暴性侵22歲女「丈夫也遭性虐待」　再對他們4歲女兒性侵犯

印尼清真寺大火！「整棟倒塌」濃煙狂竄　民眾嚇壞尖叫

普丁頒布戒嚴令是「絕望策略」　美國務院：想強行控制併吞4區

恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

不只高端排隊！還有34款疫苗等WHO認證　「衛星5號」拿74國EUA未過關

柯佳嬿坤達「罕見直播同框」！素顏全被截圖…她揭女星休假真實樣貌：好糗

「無色彩虹」公益拍賣　陳芳語、林辰唏邀大眾下架標籤

【廣編】利百代彩筆文創館萬聖節超吸睛　好吃好玩又好拍！

寶寶臉朝地重摔！癌症媽「一秒變身超人」救援　揪心畫面逼哭全網

馬來西亞宣布　11月19日舉行大選

參訪樹德科大 「柯教授」與老師交流

10月來第2團！德國議員周日訪台　將見蔡英文、陳菊

89歲老翁忘記兒子過世　每天出門尋子「鄰居幫忙撒謊」不忍說真相

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

俄軍性侵22歲女子　再對4歲女兒性侵犯

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

俄媒怨：中國晶片故障率40%　被歐美制裁別無選擇

蚊子最愛叮這種人　皮膚氣味是關鍵

傳台美討論聯合生產武器　美國務院：檢視所有選項

Omicron亞型變異株逾300種　世衛：全球公衛危機未了

長頸鹿罕見攻擊人類　16月大女嬰遭踩死

加拿大台裔皇家騎警遇刺身亡　外交部惋惜將提供協助

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！20倍月薪看迫降

大馬逮捕以色列摩薩德間諜網　並釋放1巴勒斯坦人

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理：非常難過

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面