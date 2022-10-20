EUA恐廢止！高端保護效益報告「未送件」　薛瑞元：他們自己要努力

▲衛福部長薛瑞元10/20出席基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

全國首家公辦公營「南港綜合長照機構」今（20）日上午正式揭牌，總統蔡英文、衛福部長薛瑞元等均出席共襄盛舉。薛瑞元會前接受媒體堵訪再度被問及高端問題，對於高端自行揭露買家與售價，薛表示，合約僅要求資訊接收者、亦即衛福部保密，「他要怎樣透露是他的事情」；另也透露高端補件根本還沒送來，「他們要自己努力啦！」

外界質疑高端新冠疫苗研發及銷售利潤，高端昨日提出3點說明，指出新冠疫苗累計銷售淨額為台幣36.2億，但研發成本投入30至40億，研發合法合規，絕非暴利。依推算，高端疫苗每劑售價應在754元。

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根據高端疫苗銷售36.2億元估算，意外曝光指揮中心採購的高端疫苗預算相當吻合，顯示高端目前唯一買主是指揮中心，沒有其他訂單，在指揮中心買了480萬劑，另贈送20萬劑給指揮中心下，平均每劑疫苗價格約754元。

薛瑞元今日表示，高端是資訊擁有者，衛福部是資訊接收者，合約中要求的都是資訊接收者要保密，因此自己還是不能透露。另外，高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件EUA恐遭廢止。被問及送件狀況，薛瑞元表示，高端不是補得不完整，而是根本還沒送來，「他們要持續努力。」

▲衛福部醫福會執行長王必勝10/20出席基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

今日長照機構揭幕典禮，是落實長照十年計畫2.0，由衛福部與交通部首度合作，利用郵局節餘空間，由行政院前瞻激化編列1億1900萬特別預算支應，既可達到資產活化，也能補充南港區及鄰近地區長照住宿式服務資源不足問題。

衛福部次長王必勝也說明「南港綜合長照機構」成立三大宗旨：住得到、付得起、很舒適，讓老家可以在地老化、年輕人也可以安心就業。雖然南港綜合長照機構是由衛福部基隆醫院承辦，但衛福部也與台北市立聯合醫院忠孝院區簽署MOU，發生緊急狀況時可隨時後送。

薛瑞元在堵訪時表示，南港綜合長照機構應該是「台北市唯一一家」，目前仍持續與農委會、教育部洽談，希望利用閒置空間利用長照基金增設住宿型長照機構，但學校部分尚未談成。王必勝在簡報時補充，目前全國還有56處長照機構整備中，預計可提供6477床，付費上限則依各縣市政府規定。

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