普丁頒布戒嚴令是「絕望策略」　美國務院：想強行控制併吞4區

▲俄羅斯總統普丁下令在烏克蘭佔領4地區實施戒嚴，美國國務院認為這是莫斯科的「絕望策略」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁19日簽署命令，宣布在俄國併吞的頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松等4個地區實施戒嚴，法令自20日起生效。對此，烏克蘭外交部譴責克里姆林宮試圖透過戒嚴令，使搶劫掠奪和強制驅逐等行為合法化。美國國務院則表示，普丁此舉是試圖強迫與控制的「絕望策略」。

根據美國CNN報導，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）19日在記者會上表示，俄羅斯正訴諸「絕望策略」，試圖在這些地區實施強行控制，這對任何人而言應該都不會太意外，但事實是，俄羅斯在這些地區不受歡迎。

他強調，無論克里姆林宮採取何種說法、做法或頒布任何法令，克里米亞以及被佔領的4地區都是烏克蘭的主權領土，普丁此舉沒有任何法律依據，俄國對這些烏克蘭的領土沒有管轄權，「俄羅斯公然侵犯烏克蘭的主權與領土完整，其非法行為也違反了聯合國憲章」。

普丁19日簽署戒嚴令後，烏克蘭外交部隨即發布聲明，譴責莫斯科此舉是為了「鎮壓」盧干斯克、頓內次克、札波羅熱和赫爾松地區反俄居民的抵抗，「普丁的法令是無效的，這對烏克蘭與其公民以及國際社會沒有任何法律效力。」

聲明更稱，烏克蘭呼籲所有國際盟友強烈譴責俄羅斯占領政府，「打著所謂戒嚴令的名義，嚴重可能剝奪烏克蘭臨時被佔領區居民人權的意圖，並將搶劫、強制驅逐和軍事動員合法化的非法計畫。」烏克蘭稱，俄國在佔領區實施戒嚴形同打造「新的恐怖國度」。

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