　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「戀童淫魔」繼續關還不夠！檢方考慮「化學閹割」：杜絕後患

▲▼南韓「排行第二」戀童淫魔金根植將於17日出獄。（圖／仁川警察廳）

▲南韓「排行第二」戀童淫魔金根植。（圖／仁川警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名54歲、變態程度僅次於趙斗淳的女童性侵犯金根植（김근식，音譯），本來坐牢15年的他原訂於本月17日出獄，豈料卻因一名女性再度舉報曾於16年前遭到性侵，而被檢方申請延長拘留。檢方認為，金根植若出獄後恐怕有很高的機率「重操舊業」，因此考慮實施化學去勢（化學閹割）。

根據韓媒《News1》，南韓矯正機構相關人士今（20）日指出，由於金根植曾於2000年性侵未成年少女而入獄5年6個月，2006年出獄後在短時間內接連以類似手法性侵女童、少女而被判處15年重刑，水原地方檢察廳安養支廳認為，金根植若出獄後再犯的機率太高，因此研擬針對金根植實施所謂的「化學去勢」（性衝動藥物治療）。

檢方可在專家進行精神鑑定後，向法院提出化學去勢申請，其時限最長可達15年。某名女性曾於2020年12月舉報，她曾於16年前遭到疑似是金根植的男性性侵，一旦法院決定審理該案，可以命令將化學去勢（性衝動藥物治療）作為判決時的附屬處分。

專家也指出，戀童癖患者出獄後再犯的機率幾乎到達100%，因此一旦放任金根植出獄後回歸社會，恐怕會為所欲為、重操舊業，若還殘存性欲，只要眼前出現「獵物」，便會無法克制慾望，因此最有效防制犯罪的方法，恐怕僅剩下包括化學去勢在內的性衝動藥物治療。

►韓戀童淫魔性侵12人！　關15年「出獄前1天」被法院判：繼續關
►「第二變態」戀童淫魔將出獄！曾開車性侵9歲女童　受害者達12人

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
反骨艾瑞絲手術消失3天　近況曝光
星卉驚傳腦震盪！撞牆倒地「暈眩嘔吐」醫警告：可能休克
快訊／馬東石結婚了！「秘婚1年」娶交往6年女友
新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「瞬間鼻酸」
女友是詐騙成員！北市內鬼刑警助洗錢　收賄到買房開保時捷
馬斯克證實！　將1.4兆收購推特
台股又殺了！韭菜淚崩「虧損10萬」　釣出苦主嘆：我有2張台積
韓戀童淫魔太危險！檢方考慮「化學閹割」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克證實將「1.4兆買推特」：心情興奮但買貴了

港人遭拖進中國領事館圍毆！學者批「跨境綁架」：已遠超戰狼外交

「中國最快2022年犯台！」美海軍司令警告：美國必須準備因應

南韓「戀童淫魔」繼續關還不夠！檢方考慮「化學閹割」：杜絕後患

孕妻想念「前男友的味道」　丈夫買遍香水沒用！讓她約見面聞個夠

普丁戒嚴令帶來希望？　親俄副州長：將再解放烏克蘭南部3個州

台灣工程師陳鵬仁推動Meta台語AI翻譯　盼父親溝通無礙

23歲監獄女護士愛上男囚犯！搞曖昧大煲電話粥　被判6個月

澳洲男「隨手餵野狗」挨罰7.4萬元！路邊遇毛孩　竟是危險掠食者

性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

馬斯克證實將「1.4兆買推特」：心情興奮但買貴了

港人遭拖進中國領事館圍毆！學者批「跨境綁架」：已遠超戰狼外交

「中國最快2022年犯台！」美海軍司令警告：美國必須準備因應

南韓「戀童淫魔」繼續關還不夠！檢方考慮「化學閹割」：杜絕後患

孕妻想念「前男友的味道」　丈夫買遍香水沒用！讓她約見面聞個夠

普丁戒嚴令帶來希望？　親俄副州長：將再解放烏克蘭南部3個州

台灣工程師陳鵬仁推動Meta台語AI翻譯　盼父親溝通無礙

23歲監獄女護士愛上男囚犯！搞曖昧大煲電話粥　被判6個月

澳洲男「隨手餵野狗」挨罰7.4萬元！路邊遇毛孩　竟是危險掠食者

性別認同遭迫害！　南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

表揚績優義務勞務機構　南檢辦業務聯繫座談

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

台股跌跌不休　謝金河：總統見我就問「股市怎麼了？」

潔哥2歲女「力氣太大推倒同學」　她崩潰：上學一個月就開始道歉

U23／樂天設下150門檻　王彥程：有實力一定會被看見

林志玲才藝解鎖　變身DJ打碟high翻派對

中職為外籍生開啟大門　永田颯太郎今獲東北樂天指名

「神秘建築師」投身繪畫！吳增榮留500張作品封筆　藝博會限定展出

肩膀or屁股更寬？7題目自測「易胖體質」　2原因害你脂肪一直堆

北市議長陳錦祥競總周六成立　韓國瑜、蔣萬安有望合體站台

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

俄軍性侵22歲女子　再對4歲女兒性侵犯

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

巨奶網美「門沒關」2男暢行無阻闖入槍殺她

俄媒怨：中國晶片故障率40%　被歐美制裁別無選擇

蚊子最愛叮這種人　皮膚氣味是關鍵

樂桃副機師「忘帶執照」落地才知！2航班取消

傳台美討論聯合生產武器　美國務院：檢視所有選項

Omicron亞型變異株逾300種　世衛：全球公衛危機未了

長頸鹿罕見攻擊人類　16月大女嬰遭踩死

更多熱門

相關新聞

南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

馬來西亞一名由男跨女的跨性別者，過去因為性別認同不被伊斯蘭律法所接受，因此在馬國當地被判處刑罰，之後他從2016年起多次往返南韓，並於隔年向南韓提出難民申請，起初不為南韓法院接受。不過，該跨性別者提出上訴，近日終於在二審中勝訴，成為南韓以「性別認同」遭迫害為由而承認難民地位的首宗案例。

韓妞都在用「抹刀」上粉底！

韓妞都在用「抹刀」上粉底！

北韓精品「全是山寨」！手提包印香奈兒Logo

北韓精品「全是山寨」！手提包印香奈兒Logo

樂桃副機師「忘帶執照」落地才知！2航班取消

樂桃副機師「忘帶執照」落地才知！2航班取消

俄軍性侵22歲女子　再對4歲女兒性侵犯

俄軍性侵22歲女子　再對4歲女兒性侵犯

關鍵字：

日韓要聞南韓金根植戀童癖戀童性侵化學去勢化學閹割

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

更多

最夯影音

更多
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面