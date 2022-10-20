影／Meta打造「台語、英語」翻譯系統！　祖克柏親自示範

記者羅翊宬／綜合報導

從過去以來，翻譯系統幾乎都是著重在文字與文字之間、或是文字對語音的翻譯，不過隨著科技的演變，臉書母公司Meta推出一套人工智慧系統，創辦人兼執行長祖克柏甚至親自示範，如何與來自台灣、說著一口流利台語（閩南語）的研究人員達成無阻礙的溝通，在為各種語言提供同步翻譯的目標上邁出一大步。

祖克柏（Mark Zuckerberg）昨（19）日在臉書上發佈一段影片，首先他提到公司建立一套人工智慧（AI）系統，能夠為語言資料較為不足的閩南語提供即時翻譯，造福地球上數百萬說閩南語的民眾，他在過程中提到閩南語僅止於口頭溝通，並無一套完整的文字書寫系統，使得翻譯上更為棘手。

在影片中，Meta的人工智慧系統完美示範英語如何與閩南語對譯，對話內容簡單提到包括AI翻譯系統研究的秘辛、閩南語流傳的困境，以及翻譯上現實層面的問題。

▲臉書母公司Meta推出一套可供即時口譯的人工智慧系統。（圖／翻攝自臉書）

Meta在聲明稿中指出，參與這套AI翻譯系統的研究人員陳鵬敬（Peng-Jen Chen，音譯）從小就在台灣南部出生長大，當地雖然普遍使用台語（閩南語），不過陳鵬敬平常說的是標準漢語（普通話），而70歲的父親平常則使用台語。雖然兩種語言有一定關聯性，然而卻有較大的差異性，以至於陳鵬敬的父親有時覺得用標準漢語對話感到棘手。

聲明稿透露，雖然這項研究的初始階段是英語和閩南語之間的翻譯，但研究人員正計畫推動翻譯更多無文字書寫系統的語言，因為目前全球現存的7000多種語言中，超過40%的語言僅能透過口語相傳，並無一套完整的文字書寫系統。

而在推動閩南語、英語之間的翻譯時，主要是使用類似語言之間的比對，透過使用標準漢語的資料庫，來建構出更為完整且完善的翻譯系統。