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10公分大剪刀插入後腦勺　女遭遊民攻擊和媽視訊求救：我被刺了

10公分大剪刀插入後腦勺　女遭遊民攻擊崩潰和媽視訊：我被刺了。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子走在路上突然被攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥市發生恐怖攻擊案件，24歲女子凱莉(Kyli Watts)走在街上時，無端遭擦肩而過的一名遊民持剪刀攻擊，剪刀直接刺入她的後腦勺，她跑去向人求救時，剪刀仍然插在頭上，目前在醫院接受嚴重的腦損傷治療。

事件發生在10日上午11時30分左右，凱莉當時獨自走在北好萊塢的蘭克希姆大道(Lankershim Boulevard)上，30歲男子柯爾(Jonathan Cole)與她擦肩而過時，突然把隨身攜帶的10公分園藝剪刀刺入她後腦勺。

凱莉頭上仍插著剪刀，搖搖晃晃跑到附近咖啡館求救，她第一時間用手機和母親艾米(Amy Watts)視訊表示，「媽媽，這很嚴重，我被刺傷了」，後來便昏迷倒地，在店家幫忙下緊急送到附近醫院。

艾米表示，醫生手術時發現，由於部分破碎頭骨太靠近血管，若是移除會有生命危險，只好暫時保留，雖然女兒遇到可怕攻擊，身為精神科護士的她卻不怪攻擊者，「如果一名癲癇患者開車時突然發作，結果撞到人，你會怪他嗎？我明白攻擊者也是一名病人，對患者沒有同理心或冷酷不會是正確答案，是照顧體系出了問題」。

凱莉未來仍需要面對漫長的復健之路，家人為她在募款網站GoFundMe開啟募款，希望能有熱心人士幫忙。柯爾目前仍被拘留中，被指控謀殺未遂和使用致命武器攻擊等罪。

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