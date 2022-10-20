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社會 社會焦點 保障人權

行駛國6車速102…竟被開3千元罰單　原來是他忘了這件事

▲商姓民眾（黑色轎車）於國道六號未保持安全車距，遭開罰3000元。（圖／民眾提供，下同）

▲商姓民眾（黑色轎車）於國道六號未保持安全車距，遭開罰3000元。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

商姓男子月前駕駛自小客車行經國道六號，全程並未超速，後來卻收到3000元罰單，原因是「未保持安全車距」；警方表示，自小客車與前車安全車距的計算方式為時速除以2，而該車被舉發的地點為一處彎道，除為超速取締熱點，路面也有安全距離的標示虛線可供參考研判，提醒用路人多加留意，以策安全並避免荷包失血。

商姓男子表示，9月16日當天11時許開車上國道六號，朝西往台中方向行駛，時隔近1個月的10月14日卻收到國道警方開立的罰單，載明他當天行經國道六號西向14公里處時，時速為102公里，依規定與前車安全距離為時速的一半51公尺；從蒐證照片看來，商男所駕駛的黑色轎車與前方另一台白色轎車，當時的確同處於路面標示50公尺安全距離的2道橫向虛線區間中，違反相關規定。

▲商姓民眾於國道六號未保持安全車距，遭開罰3000元。（圖／民眾提供）

不過商男仍感無奈，表示當時有看到警方所設的測速取締標誌，也依規定保持車速，想不到還是疏忽未保持安全車距，3000元血汗錢就這麼飛了，直呼「真倒楣！」

▲國道六號空拍。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲國道六號沿途風景秀麗，但部分路段仍暗藏行車安全危機。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，行車速度超過規定之最高速限或低於規定之最低速限、未保持安全距離，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

開出罰單的國道警局第七大隊快官分隊解釋，該路段為一處彎道、駕駛人行車安全風險較高，向來是超速及未保持安全行車距離的重點取締路段，依規定設置測速取締標誌，路面也標示相距50公尺的橫向虛線，做為警方執法依據，不過在車流車速正常之下才會取締，也提醒用路人利用車道標線（每一道白虛線加間隔為10米）判斷安全車距、養成安全駕駛的習慣。

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