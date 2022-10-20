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美民調：逾8成美民眾憂台海緊張　憂中國軍力威脅

▲▼美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

中共20大正在北京召開，美國一項最新民調顯示，有高達82%的美國民眾擔憂台海緊張局勢，比3月份高出8個百分點；有過半數受訪者認為，美方高階官員應持續訪台。

5年一次的中共20大目前正在北京舉行，中共總書記習近平有望取得歷史性的第3任任期，但美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布一項民調顯示，有71%美國民眾認為，習近平連任對美國而言是嚴重問題。

民調顯示，高達87%的美國民眾認為俄中夥伴關係對美國而言是嚴重問題；擔憂中國軍力的有86%；關切中國人權政策的為80%，憂心美中經濟競爭則有80%。

82%美國民眾認為台海緊張局勢對美國而言是嚴重問題，其中認為非常嚴重的有43%，有些嚴重的則為39%。和3月份的民調相比，認為非常嚴重的比例大增8個百分點。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，引發中國強烈抨擊與軍事演習，除了引來美國民眾對台海緊張局勢的擔憂外，民調顯示，擔憂中國軍力的比例也較3月時高出7個百分點。

當被問及即使可能損害與中國的雙邊關係、美國高階政治人物是否應該持續訪台時，有54%的美國民眾表示應該；僅38%民眾認為美國應該優先考慮與中國的關係，而不是派遣政治人物訪台。

調查也顯示，美國民眾對未來美方人士赴台外交旅行的看法沒有明顯的黨派分歧，共和黨與民主黨都有56%受訪者認為美方高階官員應持續訪台。

 

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