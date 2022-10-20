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傳台美討論聯合生產武器　美國務院：檢視所有選項

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國總統拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

日媒報導，美國總統拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器，以提升美國設計武器的產能、加速移交。美國國務院今天低調不願證實，但強調美方正檢視所有選項，確保軍備快速移交給台灣。

日經亞洲（Nikkei Asia）19日引述3名知情人士指出，拜登政府正考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，以提升美國設計武器的產能、加速移交，並強化對中國的嚇阻力。

報導表示，根據一名知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士，台美聯合生產武器已展開初步討論；模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天召開媒體例行簡報會，被問及此事時低調不願證實，僅表示他有看到相關報導。

巴特爾表示，他能概括說的是，美國正在檢視所有檯面上選項，以確保能用符合「台灣關係法」的方式盡快移交軍備給台灣。他說：「如外界所知，美國已為台灣安全提供各式各樣服務與軍備，美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全不可或缺。」

「國防新聞」（Defense News）8月底報導指出，仍有10批美國政府核准的對台軍售案尚未交付，部分交付期程甚至要等到2020年代末期。

 

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