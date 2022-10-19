普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

▲普丁宣布對併吞的烏克蘭四州實施戒嚴。（圖／影音新聞中心製作）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁宣布，對莫斯科片面聲稱併入領土的4個烏克蘭佔領區，實施戒嚴令，這4區的地方領導人，將會獲得額外的維安權力。

根據《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，俄羅斯安全委員會的電視轉播會議上，宣布了這一消息，當時俄軍正在從赫爾松撤離平民，隨後烏克蘭將採取行動重新奪回這座城市。

儘管普丁吞聲稱併吞4區，但烏軍最近幾周，一直在奪回頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區的領土。

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