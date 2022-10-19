全台首例！求連任議員因20年前貪污失格　洪本成「提告逆轉」續參選

▲因20年前貪污被撤銷今年參選資格的彰化縣議員洪本成，提告逆轉獲准繼續參選尋求連任。（圖／翻攝自彰化縣議會官網）

記者黃哲民／台北報導

已任公職10多年的彰化縣議員洪本成，今年登記參選尋求連任，日前被中央選舉委員會以他20年曾犯貪污案被送辦為由，剔除他的參選資格，洪本成緊急向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，強調他當年是獲判「免刑確定」，法官認定中選會引用條文有違憲之虞，今（19日）裁定准許洪男繼續參選，可抗告。這也是中選會今年取消參選資格的7名直轄市、縣市議員參選人之中，目前唯一翻盤成功者。

台北高等行政法院在裁定附帶說明，洪本成雖獲准暫列候選人參選，但必須在本件裁定送達後10天內，依法提起撤銷中選會取消參選資格的訴訟，若逾期未提告，中選會可聲請撤銷本件准許繼續參選的裁定，其次，洪男所提撤銷之訴如敗訴確定，中選會在投票前仍可撤銷洪男的候選登記，若已當選，中選會也可提起洪男當選無效訴訟，中選會應將這些內容適當揭露於選舉公報。

國民黨籍的洪本成曾任彰化縣溪湖鎮鎮民代表會7連霸鎮民代表，並擔任過鎮代會副主席與主席，2018年當選彰化縣議會第19屆議員，今年登記參選彰化縣第五選區議員尋求連任，本月14日卻被中選會以他2002年曾被起訴貪污罪嫌為由，依《公職人員選舉罷免法》第26條「曾犯貪污罪，經判刑確定」規定，剔除他今年參選資格。

洪本成聲請台北高等行政法院定暫時狀態假處分，主張當年貪污案他獲判「免刑確定」、並非「判刑確定」，應不構成不得登記參選的法定事由，因大選即將在本月（10月）21日辦理候選人號次抽籤、情事急迫，因此在提起撤銷之訴前，請求法院准許暫列為候選人繼續參與選舉活動。

法官審理認為被剔除參選資格，對候選人的參政權屬於重大損害，無法用金錢補償，洪本成本件聲請確實符合法定的急迫性，且洪男的貪污罪判決免刑確定後，仍多次參選並擔任公職10多年，中選會此次剔除他的參選資格，未必沒有錯誤，且中選會引用的《公職人員選舉罷免法》條文，也有違比例原則而可能違憲，如洪男提起撤銷之訴，「其勝負尚難預料」。

法官認為，洪本成一旦提告撤銷中選會取消他參選資格的行政處分，有勝訴可能，則取消參選資格造成的損害確實重大且無可回復，即使勝訴也沒有任何實益，因此裁准洪男本件聲請，中選會應暫列洪男為彰化縣第五選區縣議員候選人，於訴訟終結前，得以候選人身分參與選舉活動，若洪男當選後才敗訴確定，仍可藉由提起當選無效訴訟補救。