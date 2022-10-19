烏克蘭國會通過決議　稱車臣暫時被俄占領

▲烏克蘭國會通過，認定車臣為「暫時被俄羅斯占領」區，圖為車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

烏克蘭國會今天投票決議，宣布伊奇克里亞車臣共和國「暫時被俄羅斯占領」，這項決議肯定會激怒俄方，莫斯科對任何有關其境內分裂主義的言論採取零容忍態度。

伊奇克里亞（Ichkeria）是俄羅斯南部車臣（Chechen）地區的歷史名稱，俄羅斯軍隊和車臣分離主義分子在1991年蘇聯解體後爆發了兩次血腥戰爭，重創了此一地區。

車臣地區以穆斯林居多數，目前由前軍閥卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）領導，他趁亂之際嶄露頭角，在克里姆林宮力挺下，車臣接受巨額財政挹注，如今卡狄羅夫將自己描述為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的馬前卒。

在俄羅斯入侵烏克蘭的8個月戰爭期間，卡狄羅夫儼然是最直言挺俄的支持者之一。

烏克蘭國會議員今天多數投票支持此議案，「承認伊奇克里亞車臣共和國（Chechen republic of Ichkeria）是俄羅斯聯邦違反聯合國相關武裝侵略規定，所暫時占領的領土」。

儘管俄羅斯襲擊了首都基輔和其他城市，烏克蘭擁有450個席位的國會仍繼續閉門運作；國會表示，在352名國會議員出席投票下，有290人投贊成票，通過這項決議。

本月稍早，俄羅斯在烏克蘭4州舉行公投之後，宣布當時所占領的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等地為俄羅斯領土的一部分。烏克蘭和西方國家指稱那是強制性的假公投。

烏克蘭國會上述決議案，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月慷慨激昂的演說相呼應，他在演講中呼籲俄羅斯少數民族起來抵抗克里姆林宮，反抗克宮為烏克蘭戰爭動員更多軍力。

來自北高加索部分地區或西伯利亞偏遠地區的非俄羅斯團體，在俄羅斯駐烏克蘭的特遣部隊中人數比率過高；而在一些貧困地區也爆發了反對動員的暴力抗爭活動。