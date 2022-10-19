男歌手嗨唱一半喊卡　轉身下台「突倒地猝死」！全場驚嚇影片曝

▲ 海地男歌手台上表演一半中斷下台，倒地死亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地著名男歌手米卡本（Mikaben）15日在法國巴黎表演中突然中斷演出，走下台時當場倒地死亡，享年41歲。突如其來的死訊令他懷孕的妻子心碎，全球各地粉絲紛紛表示哀悼。

Another major artist collapses and dies on stage in France of a heart attack.



Michael “Mikaben” Benjamin. Haitian recording artist was 41#SuddenAdultDeathSyndrome pic.twitter.com/oNEditBT8l — Hello Dave (@David83823494) October 16, 2022

根據《鏡報》，米卡本15日參加在巴黎雅高飯店體育館（AccorHotels Arena）的演出，熱情演唱途中突然喊停，轉身走下台，走到一半卻當場摔倒在地，台下頓時一陣錯愕。觀眾聽從指示離場時，醫護人員馬上為他CPR，卻沒能救回米卡本，體育館16日凌晨透過推特證實他的死訊，但死因並未公布。

米卡本本名麥可．班傑明（Michael Benjamin），21世紀靠著熱門歌曲《Ou Pati》一舉成名，許多歌手都在社群媒體上發文，向這位有才華的音樂家致敬，也為他的英年早逝遺憾不已。

海地DJ兼唱片製作人Michaël Brun在推特表示，「米卡是一名獨一無二的藝術家和表演者，在舞台上的表現非常有吸引力。他對他的作品充滿愛與熱情，也非常關心親友和海地，感謝他的友誼和善良。」

米卡本生前和妻子凡妮莎（Vanessa）育有一雙兒女，且凡妮莎目前有孕在身。她悲痛發文表示，希望人們不要再打電話給她，因為失去另一半的痛苦令她難以言語。

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