4歲女童失蹤「隔天淪碎屍」！被糖果拐走遭性侵肢解　掀全國公憤

▲ 年僅4歲的波可加波慘遭吉克哈里分屍。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

南非豪登省發生一起震驚全國的命案,一名年僅4歲的女童在家時突然失蹤,後來竟被發現遭人肢解成碎片,一小塊一小塊散落在田地裡。警方逮捕一名30歲男子,他以糖果引誘這名女童,不僅涉嫌謀殺,還被控性侵及毀屍等多項罪名,引發社會公憤。

根據《太陽報》,4歲女童波可加波(Bokgabo Poo)10日在艾古萊尼市(Ekurhuleni)的家中突然失蹤,隔天一名63歲婦女清理附近田地時,驚見地上有一截腳趾,接著就發現田地裡散落被肢解成小塊的屍體,趕緊報案。警方後來證實,死者就是波可加波。

警方獲報指出,波可加波失蹤前不久,有人目睹30歲男子吉克哈里(Ntokozo Zikhali)在她家門外,以糖果哄騙她出來,「據報他是最後和失蹤的波可加波在一起的人。」

當局張貼印有吉克哈里肖像的海報,憤怒的當地民眾也加入大規模追捕行動。博克斯堡(Boksburg)一家加油站員工14日認出吉克哈里,馬上報警將他逮捕。他被控綁架、性侵、謀殺、妨礙司法公正及毀屍,若所有罪名成立,最輕也是終身監禁。

The father of four-year-old Bokgabo Poo, Irvin Ndlovu says he could not contain his emotions when he saw the suspect in court#BokgaboPoo pic.twitter.com/THqz7J564n