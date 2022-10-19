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4歲女童失蹤「隔天淪碎屍」！被糖果拐走遭性侵肢解　掀全國公憤

▲▼ 南非4歲女童遭性侵後分屍，震驚全國。（圖／翻攝自推特）

▲ 年僅4歲的波可加波慘遭吉克哈里分屍。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非豪登省發生一起震驚全國的命案，一名年僅4歲的女童在家時突然失蹤，後來竟被發現遭人肢解成碎片，一小塊一小塊散落在田地裡。警方逮捕一名30歲男子，他以糖果引誘這名女童，不僅涉嫌謀殺，還被控性侵及毀屍等多項罪名，引發社會公憤。

根據《太陽報》，4歲女童波可加波（Bokgabo Poo）10日在艾古萊尼市（Ekurhuleni）的家中突然失蹤，隔天一名63歲婦女清理附近田地時，驚見地上有一截腳趾，接著就發現田地裡散落被肢解成小塊的屍體，趕緊報案。警方後來證實，死者就是波可加波。

警方獲報指出，波可加波失蹤前不久，有人目睹30歲男子吉克哈里（Ntokozo Zikhali）在她家門外，以糖果哄騙她出來，「據報他是最後和失蹤的波可加波在一起的人。」

當局張貼印有吉克哈里肖像的海報，憤怒的當地民眾也加入大規模追捕行動。博克斯堡（Boksburg）一家加油站員工14日認出吉克哈里，馬上報警將他逮捕。他被控綁架、性侵、謀殺、妨礙司法公正及毀屍，若所有罪名成立，最輕也是終身監禁。

波可加波的父親恩德羅夫（Irvin Ndlovu）受訪時悲痛表示，他和家人「心都碎了」。吉克哈里17日首次出庭，恩德羅夫在法庭上看見他時難忍怒火，從座位上衝向他大喊，「你殺了我女兒！你殺了我女兒！」導致庭審中斷，預計下周繼續進行。

恩德羅夫事後為自己的失序行為道歉，但在法庭上失控的影片已在網路上瘋傳，反而令網友對吉克哈里的殘忍行徑更加憤怒，當地居民也在聽證會中公開表達對他的厭惡。也有許多網友為波可加波感到不捨，紛紛上傳照片為她哀悼。

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