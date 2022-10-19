證券傳奇馬志玲病逝　元大結構債案「7年4月徒刑」一筆勾銷

▲馬志玲遭法院判刑7年4月確定待執行案件，將由檢察官簽結。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

元大集團創辦人馬志玲18日病逝，他晚年飽受失智與官司折磨，其中為了規避結構債案投資導致家族股東虧損，卻造成元大京華證券損失4.4億元案，在2014年被法院依違反《證交法》判刑7年4月定讞，馬志玲因病獲「停止執行暫結」，馬妻杜麗莊入獄後假釋出獄至今已保護管束期滿，據了解，檢察官將在確認馬志玲身故消息後，將執行案件簽結。

根據法院判決，2004年間台灣基金市場爆發聯合投信債券型基金贖回事件，金管會為了避免效應擴大，恐達單日贖回金額逾1億元的規模，引發金融市場系統性風險，因此做出三大處理原則，要求各投信公司的債券型基金，須限期將持有的結構債全數移出。

馬志玲、杜麗莊夫妻等人在2005年間，得知元大投信旗下公司持有的3檔結構債，若依若依金管會要求出清，結算可能出現10多億元的虧損，為避免家族因持有相關公司股份產生虧損，將元大投信股份「倒貨」賣給元大京華證券，將結構債虧損轉嫁，造成元京證虧損超過4.4億元。

全案經台北地檢署檢察官起起公訴後，法院審理期間，馬志玲就陸續傳出失智症等病況惡化情形，也曾為此請求暫停審理遭駁回，最後法院是依違反《證交法》背信罪，認定馬志玲惡性最重，杜麗莊居次，夫妻倆各判刑7年4月，經最高法院駁回上訴後定讞，杜麗莊2度為丈夫提起再審也遭駁回。