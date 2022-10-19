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路透：日擬5年間「擴軍」遏止北京開戰　2原因讓2027年超關鍵

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本自衛隊。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

中國共產黨第20次全國代表大會（20大）於16日開幕。《路透社》分析，日本計畫從現在起、直至2027年的5年期間，展開二戰以來最大規模的軍備擴充，加緊腳步遏止北京在東亞開戰。而2027年不僅是下次召開中共全國代表大會，更是解放軍成立100周年、軍事現代化的重要里程碑。

日本在《2019年防衛白皮書》將中國視為主要競爭對手，他們擔憂北京施壓台灣、蔑視國際規範、迅速軍事現代化，恐成嚴重國安威脅。美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）去年也在國會聽證會表示，中國對台威脅可能在2027年「顯露」出來。

《路透社》寫道，對日本而言，「中國控制台灣」將成為一場災難，因為這會危及幾乎所有日本石油及大量工業原料的關鍵供應航道，更讓中國海軍毫無限制通往西太平洋。安全專家指出，自從二戰以後，日本民意及國防政策都以「和平主義」為主流，但自從俄羅斯入侵烏克蘭，社會焦慮感加劇，反對重新武裝的聲浪也削弱了。

▲▼美軍近日動員超過1萬名兵力，在沖繩的宮古海峽附近等處進行聯合訓練，日本自衛隊也參加。（圖／翻攝自臉書）

▲美軍動員逾萬兵力，在沖繩宮古海峽附近展開聯合訓練，日本自衛隊也有參加。（圖／翻攝自臉書）

東京拓殖大學教授川上高司表示，日本目前處於有利位置，將盡其所能達成目的，他們指出2027年是東亞勢力平衡可能向中國傾斜的時間點，為「增加國防開支」爭取更多支持。《日本放送協會》（NHK）本月調查1247名受試者後發現，55%支持增加國防支出，其中又有61%認為應該削減公共支出，支付軍事開銷。僅29%抱持反對態度。

一名日本高級官員參與了軍備擴充計畫。他以匿名身分透露，「雖然有著不同意見，但整體來說，政府官員對於2027年的重要性有著共識」，並已展開內部討論。

中國外交部對此回應，日本只是在利用中國，作為軍備擴充的藉口，「日本政治勢力多次使用中國當藉口，刻意誇大區域緊張局勢。日本方面這麼做，只是在找藉口強化與擴大自己的軍事力量。」

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