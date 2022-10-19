衛星照洩異常動向　智庫：北韓今年內恐試射新型「潛射彈道飛彈」

▲北韓日前從平安北道泰川郡的水庫底下試射迷你潛射彈道飛彈，欲使攔截系統更難探測飛彈動態。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國智庫分析，北韓新浦造船廠近期被衛星捕捉到各種活動劇增，因此推測北韓可能在今年底前達成新的「彈道飛彈潛艇」（SSB）下水或者新的「潛射彈道飛彈」（SLBM）試射。

根據韓聯社報導，美國戰略與國際研究中心（CSIS）下屬北韓網站「超越平行線」（Beyond Parallel）分析了8月11日至10月12日期間拍攝的衛星照片，發現北韓咸鏡南道新浦造船廠內的船舶安全停泊區和船舶建造室周邊的活動劇增。

Although the observed activity does not appear to indicate imminent preparations for the launching of the much-anticipated new ballistic missile submarine (SSB) or preparations for a submarine-launched ballistic missile (SLBM) test… pic.twitter.com/M4DRSz9Deg — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) October 18, 2022

例如，在停泊區內的試驗用彈道導彈潛水艇（SSBA）「824英雄艦」，從8到9月曾打開瞭望台的移動式上蓋大約3周時間，造船廠內可伸縮式起重機的活動也引人注目。智庫分析，這些跡象可能顯示，北韓打算用「824英雄艦」的發射管進行SLBM試射。

分析也發現，安全停泊區內用於水下發射的發射台駁船，在2個月內移動了至少5次位置，可能代表北韓將進行新的（潛艇）發射系統試驗，或可能試射更新型、更先進的北極星系列SLBM。「超越平行線」指出，北韓有可能在2022年底前至少進行其中一項試驗。

報導補充，新浦造船廠是北韓主要研發潛艇和潛射飛彈的基地，也是國際普遍擔憂北韓可能存放「大規模殺傷性武器」（WMD）的地方之一。潛射導彈比直接從地面發射的飛彈更難被偵測和攔截應對，更關乎北韓核武力量的強度，因此北韓開發新型SLBM的進度受到外界密切關注。

►北韓新造潛艇疑似正準備下水 發現6艘「可疑船隻」

►北韓飛彈基地驚曝完工！可容納洲際彈道飛彈 距中國邊境僅25公里

►北韓從水庫底射彈！金正恩警告美韓「沒啥好談」 演練轟爆機場港口

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》