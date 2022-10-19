快訊／北韓再朝西海岸射100多枚砲彈　南韓軍方：違反919軍事協議

▲ 北韓9月底以來軍事挑釁不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓18日深夜才向朝鮮半島東西海岸發射多達250枚砲彈，今（19日）午再度向西部海域發射100多枚，14小時內已射出350枚。南韓軍方指責，此舉已經違反兩韓2018年簽署的《平壤共同宣言》（919軍事協議）。

綜合《韓聯社》、《紐西斯新聞社》等韓媒報導，南韓聯合參謀本部19日稍早表示，北韓中午約12時30分（台灣上午11時30分）自黃海南道延安郡一帶，向西海（黃海）發射100多枚砲彈，落入《919軍事協議》劃出的北方界線（NLL）以北海上緩衝區。韓軍已經多次透過通訊管道向北韓發出訊息，強烈要求即刻停止挑釁。

北韓近日已多次發射炮彈，14日上下午共射出約560枚，18日深夜10時又在黃海道長山串一帶向西部海域發射約100枚炮彈，11時在江原道長箭一帶朝東部海域發射約150枚，全數掉落海上緩衝區，6天以來8度違反兩韓協議。

韓軍指責，在海上緩衝區內進行砲兵射擊，已經公然違反《919軍事協議》，「北韓持續挑釁不僅是對朝鮮半島，也是危害國際社會和平穩定的行為」，對此發出嚴正警告，也將和美軍緊密合作，監視北韓動向的同時加強戒備。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》