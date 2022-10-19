腸子都被扯出來！7個月大男嬰遭流浪狗撕咬慘死　居民封街抗議

▲男嬰慘死，再度引發民眾抗議嚴重的流浪狗問題。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦諾伊達(Noida)一名7個月大嬰兒被流浪狗攻擊，肚子慘被咬破腸子也被扯出，送醫後被宣告死亡引發關注，許多居民聚集在街上抗議，希望當局能夠解決嚴重的流浪狗問題。

事件17日下午4時30分發生在Sector 100一當地住宅區，由於男子庫馬(Rajesh Kumar)與妻子戴維(Sapna Devi)都是建築工人，2人只好把剛出生的孩子帶在身邊，當時2人在工地正準備吃飯，沒想到一個不注意，放在附近長椅上的男嬰就被流浪狗攻擊。

家人表示，男嬰傷勢十分嚴重，腹部和腿部多處都有傷口，而且傷口很深，腸子甚至還被扯了出來，然而緊急進行手術後無法挽回性命，於晚間被宣告身亡。

"This situation has not been created by stray dogs. These so-called dog lovers are the problem. They are not dog lovers but a nuisance to the society": Priyanka Rana, social activist, on a Noida baby dying after an attack by a street dog pic.twitter.com/T0mZ2wbPOT — NDTV (@ndtv) October 18, 2022

不幸消息引發大批民眾隔日早上8時在社區設置路障，封路向當局進行抗議。居民表示，附近流浪狗2年前也咬死一隻寵物兔子，也曾攻擊孩童，然而狗被抓進動物收容所沒幾天又被放出來，如今才會導致命案發生。

目前當局已將逮捕到的10隻流浪狗送進收容所中，由於除了男嬰暫時沒有其他居民被咬，他們將先觀察這些狗10天，看流浪狗是否會表現出攻擊人的跡象。