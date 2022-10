腸子都被扯出來！7個月大男嬰遭流浪狗撕咬慘死　居民封街抗議

▲男嬰慘死,再度引發民眾抗議嚴重的流浪狗問題。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦諾伊達(Noida)一名7個月大嬰兒被流浪狗攻擊,肚子慘被咬破腸子也被扯出,送醫後被宣告死亡引發關注,許多居民聚集在街上抗議,希望當局能夠解決嚴重的流浪狗問題。

事件17日下午4時30分發生在Sector 100一當地住宅區,由於男子庫馬(Rajesh Kumar)與妻子戴維(Sapna Devi)都是建築工人,2人只好把剛出生的孩子帶在身邊,當時2人在工地正準備吃飯,沒想到一個不注意,放在附近長椅上的男嬰就被流浪狗攻擊。

家人表示,男嬰傷勢十分嚴重,腹部和腿部多處都有傷口,而且傷口很深,腸子甚至還被扯了出來,然而緊急進行手術後無法挽回性命,於晚間被宣告身亡。

"This situation has not been created by stray dogs. These so-called dog lovers are the problem. They are not dog lovers but a nuisance to the society": Priyanka Rana, social activist, on a Noida baby dying after an attack by a street dog pic.twitter.com/T0mZ2wbPOT