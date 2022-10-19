南韓11月起重新開放台灣旅客免簽入境　時隔2年半完全恢復

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓政府19日宣布，11月1日起將重新開放來自日本、台灣、澳門等地的旅客免簽入境。這些地區先前都已恢復南韓旅客免簽入境，南韓基於相互主義，同樣決定開放，也是時隔2年半對所有享免簽入境的國家恢復疫情前的待遇。

▲ 南韓仁川機場。（圖／記者蔡玟君攝）

綜合《韓聯社》、《紐西斯新聞社》，南韓中央災難安全對策本部19日會議中，接到法務部對8個國家及地區旅客恢復免簽入境相關報告，與相關單位討論後做出上述決定。

此次重新開放的範圍包括日本、台灣、澳門等亞洲3地及索羅門群島、吉里巴斯、密克羅尼西亞、薩摩亞及東加等5個太平洋島國，至此，南韓在疫情爆發後中止免簽入境的91個國家及地區旅客時隔2年6個月全數重新開放。

全球共112國旅客可免簽入境南韓，疫情爆發後，南韓基於相互主義，於2020年3月9日起暫停開放日本旅客免簽入境，同年4月13日也對台灣等90國中止免簽入境待遇。

疫情趨緩後，南韓對其中大部分國家免簽待遇已經恢復，日本、台灣、澳門則仍有邊境管制，但因觀光需求，8月至10月給予暫時性免簽入境許可。此後台日陸續解封，重新開放南韓旅客免簽入境，南韓當局11月也將恢復對這些地區旅客的同等待遇。

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