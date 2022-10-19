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改造出「致死率80%」新冠毒株！波士頓大學被罵爆　揭實驗目的

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠病毒在過去3年肆虐全球。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國波士頓大學（BU）培育出更致命的新冠病毒，在老鼠實驗中致死率高達80%，因而招致猛烈抨擊。校方反駁表示，媒體報導「錯誤且不準確」，該研究實際上「降低病毒複製的危險性」，也為Omicron的致病能力提供深入見解，最終「將帶來更好、更具針對性的治療干預，協助對抗未來疫情，進而提供公共利益。」

來自波士頓與佛州的科學家組成團隊，在波士頓大學「國家新發傳染病實驗室」（NEIDL）進行實驗，獲得美國國家衛生研究院（NIH）生物安全委員會（IBC）、波士頓公共衛生委員會（BPHC）的審查及批准。

研究團隊提取Omicron棘蛋白，與武漢採集的原始毒株連接在一起，改造出最新毒株，接著記錄老鼠感染後的反應。他們發現，老鼠染上Omicron亞型變異株BA.1，僅產生輕微且非致命症狀，但染上改造後的新毒株，卻發展為重症，且死亡率高達80%，「雖然棘蛋白掌管病毒傳染性，但其他結構變化會決定病毒的致命性。」

對此，以色列政府首席科學家沙皮拉（Shmuel Shapira）痛批，「這應該被完全禁止，這是在玩火。」美國羅格斯大學教授埃布萊特（Dr Richard Ebright）認為，該實驗正是「功能獲得研究」（gain of function research），也就是刻意操縱病毒，使其更具傳染性或更致命，造成疫情爆發。而這個備受爭議的研究方法，也被一些人認為是新冠起源。

 

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