華爾街日報：美軍力比想像弱　需調高軍費佔比

▲美國航母雷根號。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓18日綜合外電報導

「華爾街日報」社論援引一份最新智庫報告稱，美國海、空軍戰力比外界所想還弱，軍事實力已達「虛弱」等級，應思考軍費在GDP佔比由現行的3%拉高到5%或6%。

社論指出美國人總覺得只要政客不插手，美軍當今依然無敵，但「傳統基金會」（Heritage Foundation）最新的「2023年美國軍事實力指數」（2023 Index of U.S. Military Strength）所描繪者顯非如此。

傳統基金會對美軍的評價包括「虛弱」（weak）、「無法達成捍衛美國核心國家利益的風險日增」。去年版的報告評價尚保有「最低強度」（marginal），給出「虛弱」還是這份報告評估9年來的頭一遭。

這份美國軍力指數衡量同時在兩個主要地區衝突獲勝的能力，比方中東和朝鮮半島。今年版的報告指出，如今美軍甚至可能連「一場重大區域衝突」都應付不來，遑論還要嚇阻其他區域的流氓政權。五角大廈的預算跟不上通膨，各軍被迫在全面現代化或應對馬上投入作戰之間權衡，海、空軍力下滑尤其嚴重。

美國海軍多年來一直說要把艦艇數增加到350艘以上，並投入更多無人載台。然而這份指數報告稱，海軍已顯現「持續無力阻止或扭轉艦隊減少的情況」；一項分析顯示過去5年，平均每年應完成卻未完成的造艦落差達10艘。

從2005到2020年，美國海軍艦隊規模僅從291艘增至296艘，中國則從216艘增加至360艘。除數量外，中國也在航艦彈射與長程飛彈等技術領域縮小差距。

美國海軍想每年建造3艘像維吉尼亞級攻擊潛艦這類仍領先中國的艦種，但美國造船量能早因需求萎縮已久而下滑，海軍維修碼頭始終塞爆，後勤維修延宕與積壓讓艦隊連出勤都受影響。

有美國媒體引述國會稽核處（GAO）2月一份報告披露，2015至2020會計年度，海軍潛艦按時完成維護的比率僅46%，414艘需要保養、維修的潛艦只有191艘按時完成，總計延遲高達2525天。

美國空軍更被評為「非常弱」（very weak）。指數報告稱「飛機老舊、飛官訓練嚴重不足且留不住人」，已讓美國空軍面對同級對手時「極度吃力」。

戰機、轟炸機隊規模相較1980年代縮小約4成。儘管需要現代化飛機讓機隊以質取勝，但美國空軍仍已放慢添購F-35，空軍整體機隊妥善率偏低，F-22僅50%。指數報告稱美國空軍「甚至放棄實現妥善率80%的理想」，彈藥庫存「恐難負荷與同級對手持續數週以上戰鬥」，補充可能需24到36個月才能到位。

美國空軍持續受飛行員不足之苦，且過去7年擔任骨幹的這一代飛官從未到達該有的作戰飛行時數。雖然戰機飛官2021年平均每月飛行時數為10小時，已高於2020年的8.7小時，但仍遠低於當年能對抗強大對手所需的最低每年200小時。

陸軍與陸戰隊的情況也未必好。預算持平且通膨加劇，讓陸軍等於自2018年以來損失590億美元的銀彈。陸軍戰力下滑不僅因重要性被海空軍比下，還有招募不足，2022會計年度短招近2萬人；陸戰隊則從2011年27個步兵營的規模縮減至21個，造船廠交不出新的兩棲攻擊艦，嚴重影響陸戰隊任務執行。

社論最後直言，美國若想保護自身利益和國土，就必須花更多錢在國防上。美國國防預算在國民生產毛額（GDP）佔比目前為3%，而1980年代則為5%到6%，「若吝於經費，就不能嚇阻戰爭，更別說打勝仗」。