北韓瘋狂砲擊真正意圖曝！激怒南韓撕毀協議　為第7次核試驗鋪路

▲北韓18日晚間再度實施砲擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事挑釁不斷，繼14日在東西部海域射擊560枚砲彈後，昨（18）日晚間又向海上軍事緩衝區發射砲彈250枚。由於此時正值中共召開二十大會議，因此平壤當局的舉動令專家跌破眼鏡。分析指出，北韓有意透過軍事挑釁激怒南韓，先讓南韓主動撕毀《九一九軍事協議》，之後才能藉機進行核試，同時將責任轉嫁給南韓。

根據《韓聯社》，隨著北韓不斷提升軍事挑釁的層級，不僅試射各種導彈、派遣百架軍機升空，甚至還在海上軍事緩衝區射擊砲彈，引發南韓內部開始檢討是否該主動撕毀《九一九軍事協議》，而北韓一再發射砲彈的舉動猶如火上加油，平壤當局更以南韓與駐韓美軍實施射擊訓練為藉口，表示自己只是實施反制行動。

南韓聯合參謀本部指出，北韓先是於18日晚間10時起在黃海南道長山串（장산곶）一帶向西海（黃海）發射100枚砲彈，接著於晚間11時在江原道高城郡長箭邑向東海（日本海）發射150枚砲彈，砲擊訓練實施地點皆位於海上緩衝區域內，此舉明顯違反《九一九軍事協議》。

北韓也於14日凌晨與14日下午同樣在東西部海岸的海上緩衝區域實施砲兵射擊訓練，距18日不過只有短短4天時間。

北韓軍總參謀部曾於14、15、19日在聲明中譴責駐韓美軍在江原道鐵原郡一帶實施多管火箭砲（MLRS）射擊訓練，表示為了警告美軍與南韓持續發起的挑釁行動，才會接連實施帶有警告意味的砲兵射擊。

不過，駐韓美軍實施砲擊訓練的地點並非位在海上緩衝區、射擊方向也是朝南，根本尚未違反《九一九軍事協議》的規定。《韓聯社》分析，北韓恐想藉「做賊喊捉賊」的手段來達到徹底激怒南韓的目的，逼迫南韓主動單方面撕毀協議，之後再將緊張局勢升溫的責任推卸給南韓，從而為實施第7次核試取得正當名份。

南韓國防部長李鍾燮就曾於16日指出，北韓有意做出違反《九一九軍事協議》的舉動，而這只不過是為一連串具有特定意圖的挑釁腳本拉開序幕。南韓北韓大學院總長梁茂進則認為，北韓正等待南韓主動撕毀協議，如此可以將責任推卸給南韓同時又能避開國際上的非議。

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