美國在關島部署戰略轟炸機B1-B　警告北韓切勿「輕舉妄動」

▲美軍陸續調派戰略轟炸機B-1B前往關島。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)最近大力提高軍事挑釁頻度,甚至在中共舉行二十大之際,於昨(18)日晚間再度向海上緩衝區發射砲彈250多發,嚴重違反《九一九軍事協議》。為了嚴防北韓進行第7次核試驗,或是做出更踰矩的挑釁行為,美國向關島派遣戰略轟炸機B-1B,警告平壤當局切勿輕舉妄動。

根據《韓聯社》,時常關切全球軍情與飛機動態的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)今(19)日在貼文指出,美國空軍的2架戰略轟炸機B-1B已經從美國南達科塔州埃爾斯沃斯空軍基地,於世界協調時間(UTC)18日上午7時抵達關島安德森空軍基地。

「飛機守望」在貼文內表示,「因北韓造成區域情勢緊張之際,B-1B戰略轟炸機已經展開新的『轟炸機特遣隊』(BTF)部署行動」,該則貼文同時分享2架B-1B戰略轟炸戰機的軌跡圖,從美國劃過太平洋來到關島。

USAF B-1Bs HORDE11 & 12 departed Ellsworth AFB, South Dakota and arrived into Andersen AFB, Guam around 07:00 UTC today, starting a new Bomber Task Force deployment amid heightening tensions with North Korea. pic.twitter.com/f0aCGrvzS1