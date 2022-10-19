台中男扮代書盜辦31人戶籍謄本　戶所人員起疑報警查出真相

▲陳姓男子多次前往神岡戶政所盜辦戶籍謄本。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名陳姓男子2020年間，在2個月內前往神岡戶政事務所20多趟，盜辦了31人的戶籍謄本，起初戶政人員以為他是代書，後來發現不對勁，趕緊報警抓人。陳男辯稱是受不明人士委託，盜辦1人可獲200至300元酬勞，法官依違反個人資料保護法，將他判刑2年3月。可易科罰金。

判決指出，陳男有毒品前科，他利用申辦戶籍謄本的便利性，於2020年2月至4月多次至神岡戶政所盜辦戶籍謄本。2020年4月10日，他食髓知味，再度前往神岡戶政所辦件，但戶政人員察覺有異，撥打電話詢問被陳男代辦的陳女，陳女稱不知情，無委託代辦，戶政人員始知陳並非代書，報警處理。

陳男警詢時供稱，他是向不明人士應徵，不知委託書是否為偽造，對方多以無顯示號碼電話與他聯繫，盜辦完成後再將戶籍謄本寄到指定地址，若時間緊迫，對方會派人在神岡戶政所附近地點與他面交，每件酬勞200元至300元。

法官審酌，被害人遍及全台，且都不住在神岡區，沒有地緣性，陳男有一定社會經驗，刻意至神岡戶政所盜辦，稱「不知情」不足採信，每案分別判刑2至3月不等，合併執行2年3月。可上訴。