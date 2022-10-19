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撞見老公床戰半裸辣妹！人妻不忍了抓髮暴打　一腳踹飛出軌夫

▲▼ 人妻暴打丈夫和陌生女子 。（圖／翻攝自臉書）

▲人妻發現丈夫召妓，衝進房內一陣暴打。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名人妻宣稱，平日省吃儉用持家過日子，卻沒想到卻發現丈夫偷偷召妓，當她衝進酒店房間抓姦時，老公正裸著上半身和一名只穿著胸罩的陌生女子坐在床上，當場動手暴打他及這名女子。然而丈夫卻想趁她盯上陌生女子時逃跑，當場被她抓住頭髮拉進房內，重重踹向他。

綜合中國報、星洲日報報導，這名人妻控訴，不久前發現丈夫行為可疑，決定跟蹤對方想找出原因，沒想到居然發現丈夫是花費280令吉（約新台幣2000元）召妓。她說，由於丈夫是慣犯，因此決定把影片公開在社群平台上，「這不是他第一次嫖妓，已經很多次了，只是這一次我不忍了」。

▲▼ 人妻暴打丈夫和陌生女子 。（圖／翻攝自臉書）

依據影片，人妻進房後就對丈夫、陌生女子一陣抓頭髮暴打，在開燈之後，丈夫趁她盯上陌生女子時企圖逃跑，她當場抓住丈夫的頭髮拉進房內，重重踹向他。

▲▼ 人妻暴打丈夫和陌生女子 。（圖／翻攝自臉書）

這名人妻宣稱，「當你逮到老公裸著上半身，和一名只穿著胸罩的陌生女人坐在床上，這如果不是召妓的話，那還能是什麼？你們能想像我當時有多心痛、生氣和難過嗎？我真的控制不住自己，一個枕頭就直接扔過去，打他還有那個女人」。

人妻更說，平時她不敢亂花錢，甚至要為電話費煩惱，一個月只吃一次大餐，平時丈夫態度再怎麼不好，也都會給對方機會改過，沒想到卻是死性不改。她也透露，如今已公開的出軌證據只佔手中收集到的1%，「別逼我再爆料」。

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