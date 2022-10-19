為掉手機殺人！男月台等車被撞不爽　把人「推去撞列車」當場斃命

▲紐約地鐵發生乘客落軌死亡事件。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵日前發生命案，48歲男子金塔納(Heriberto Quintana)在月台上不小心撞到50歲男加西亞(Carlos Garcia)，害對方的手機掉落月台，2人因此產生肢體衝突，結果他被推落鐵軌，當場遭進站列車撞死。

事件17日下午4時45分發生在傑克森高地-羅斯福大道(Jackson Heights-Roosevelt Avenue)地鐵站。警方表示，金塔納沿著月台邊緣行走時，不小心害加西亞的手機掉到鐵軌上，加西亞要求金塔納去撿回手機，然而金塔納卻拒絕，2人因此在月台上扭打起來，後來發生命案。

Photos: Carlos Garcia, 50, was charged with manslaughter in connection to the death of Heriberto Quintana. Quintana was hit by a F train. Quintana was the 9th person to die in transit this week and 2nd this week. #LloydMitchellPhotography #MTA #AMNewYork #Queens #MtaTransit #MTA pic.twitter.com/bYasqkwQYP — Lloyd Mitchell (@Lloydphoto) October 18, 2022

事件發生後引發附近民眾恐慌，警消人員立即趕到現場對金塔納施以急救，然而人送醫後仍被宣告身亡，事件也因此導致紐約地鐵服務停駛長達3小時。警方18日依過失殺人罪將加西亞逮捕到案，目前仍在調查他是故意把人推落鐵軌，還是對方不小心跌倒。

金塔納的妻子傷心表示，因為她患有腎臟病長期洗腎，當天丈夫正在趕回家要帶她前往醫院，然而時間到了人卻沒有出現，「我一直打電話給他，可是都沒人接聽」，結果被通知丈夫已經死亡的消息，讓她無法接受，「他是一個好父親，凶嫌卻為了該死的手機就殺了他」。