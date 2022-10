為掉手機殺人！男月台等車被撞不爽　把人「推去撞列車」當場斃命

▲紐約地鐵發生乘客落軌死亡事件。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約地鐵日前發生命案,48歲男子金塔納(Heriberto Quintana)在月台上不小心撞到50歲男加西亞(Carlos Garcia),害對方的手機掉落月台,2人因此產生肢體衝突,結果他被推落鐵軌,當場遭進站列車撞死。

事件17日下午4時45分發生在傑克森高地-羅斯福大道(Jackson Heights-Roosevelt Avenue)地鐵站。警方表示,金塔納沿著月台邊緣行走時,不小心害加西亞的手機掉到鐵軌上,加西亞要求金塔納去撿回手機,然而金塔納卻拒絕,2人因此在月台上扭打起來,後來發生命案。

Photos: Carlos Garcia, 50, was charged with manslaughter in connection to the death of Heriberto Quintana. Quintana was hit by a F train. Quintana was the 9th person to die in transit this week and 2nd this week. #LloydMitchellPhotography #MTA #AMNewYork #Queens #MtaTransit #MTA pic.twitter.com/bYasqkwQYP