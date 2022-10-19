公司的水有尿味！　女崩潰發現男「把肉棒塞水瓶」害她得性病

▲女子意外發現公司飲水遭清潔工汙染。（圖／示意圖，非新聞當事人／記者曾筠淇攝）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名在診所工作的54歲女子，查看監視器發現50歲清潔工迪亞茲(Lucio Diaz)竟然把生殖器塞進她的水瓶中，不停攪動，害她喝下後感染無藥可治的性病，而且除了她以外，還有11人也有可能受害。

受害女子接受當地媒體採訪表示，她發現清潔工迪亞茲把生殖器塞入她的水瓶中，「他的生殖器約塞到水瓶一半，然後把瓶子斜著拿不停攪動，基本上就是在用水清洗生殖器」。

受害女子表示，她8月時發現公司飲水機的水看起來黃黃的，聞起來有像尿的怪味，所以9月開始用自己的水瓶帶水，沒想到水還是遭到汙染，後來前去醫院檢查，崩潰得知自己感染性病，「迪亞茲給了我一個餘生都會感染的性病，沒有任何方法能藥到病除，我這一輩子都得小心注意」。

The victim works at a doctor's office with the suspect in Houston, according to reports. She claims 50-year-old Lucio Diaz was caught on camera putting his penis inside her water bottle. https://t.co/vkQuWvnx0w — KABB FOX 29 (@KABBFOX29) October 18, 2022

受害者控訴，她對外舉報後，大樓管理公司第一時間沒有開除迪亞茲，人還繼續在該大樓工作，讓她十分不滿。被指控的物業管理Altera Fund Advisors後來發表聲明，他們一得知事件就立即與警察部門進行合作。

來自墨西哥的迪亞茲，目前被移民與海關執法局拘留，被控犯下猥褻罪和使用致命武器加重攻擊罪，同時他的移民身份是否合法也在調查中。調查部門懷疑可能有更多人受害，已有11名民眾正在進行檢測，若是發現其他受害者，迪亞茲將會面臨更多指控。