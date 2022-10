公司的水有尿味！　女崩潰發現男「把肉棒塞水瓶」害她得性病

▲女子意外發現公司飲水遭清潔工汙染。(圖/示意圖,非新聞當事人/記者曾筠淇攝)

記者李振慧/綜合報導

美國德州一名在診所工作的54歲女子,查看監視器發現50歲清潔工迪亞茲(Lucio Diaz)竟然把生殖器塞進她的水瓶中,不停攪動,害她喝下後感染無藥可治的性病,而且除了她以外,還有11人也有可能受害。

受害女子接受當地媒體採訪表示,她發現清潔工迪亞茲把生殖器塞入她的水瓶中,「他的生殖器約塞到水瓶一半,然後把瓶子斜著拿不停攪動,基本上就是在用水清洗生殖器」。

受害女子表示,她8月時發現公司飲水機的水看起來黃黃的,聞起來有像尿的怪味,所以9月開始用自己的水瓶帶水,沒想到水還是遭到汙染,後來前去醫院檢查,崩潰得知自己感染性病,「迪亞茲給了我一個餘生都會感染的性病,沒有任何方法能藥到病除,我這一輩子都得小心注意」。

