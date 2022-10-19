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橘惡魔手寫信曝光！感謝台灣給「寶貴演出經驗」　嘆疫情害表演取消

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅翊宬／綜合報導

今年中華民國國慶表演，邀請到來自日本京都橘高校的學生來台表演，13分鐘的表演充滿創意、新穎且精彩，讓觀眾們眼睛為之一亮。不過可惜的是，橘高校在結束表演後便快速返回日本參加期中考。如今學生們的手寫信曝光，其中甚至有人感謝台灣能給演出機會，讓他們能夠在畢業前站上國際舞台，「日台有情，讚讚讚！」

「橘色惡魔」旋風席捲全台，民眾認為台、日學生透過表演交流是一項相當難得的機會。學生離台一周後，日本台灣交流協會透過臉書發文分享橘高校師生們的現況，表示他們返回日本後都相當關心北一女中、曉明女中的朋友們考試是否順心如意，「許多（橘高校）學生們因為此次交流機會而結識了許多外國朋友，不僅交換親手寫的小卡，還互加IG保持聯絡。」

▼日本橘高校參與國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼國慶大會 日本橘高校表演 日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會 游錫堃。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日台交流協會公開橘高校學生的手寫信。（圖／翻攝自日台交流協會臉書）

▲日台交流協會公開橘高校學生的手寫信，字跡非常工整。（圖／翻攝自日台交流協會臉書）

日本台灣交流協會透露，橘高校師生們在期中考結束後錄下了影片向來自台灣的好朋友喊話，而協會也收到了學生的手寫信，其中不乏對於新冠疫情持續3年來的萬千感慨，也表達了日台交流的珍貴之情，「我升高一後因為疫情影響，許多表演比賽紛紛取消，能真正上台表演的機會只有2至3次。能夠在高三被邀請至如此盛大活動演出，真的感到萬分榮幸。」

日本台灣交流協會表示，其實這名學生的手寫信在在表達出許多同學們的心聲，畢竟樂團被逼迫在疫情中成長之際，能有如此盛大舞台的演出機會，對於他們而言是彌足珍貴的國際性體驗，讓他們在疫情影響下還能獲得與觀眾直接互動的寶貴經驗。

最後文中也標註「日台友情50年」（指交流協會成立50周年），表示橘高校師生們離開台灣一周、完成期中考試後，也已開始朝向下一個人生目標邁進，為下一場演出做準備。

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