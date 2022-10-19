普丁掌權不穩？執政20年最緊迫時刻　分析：戰敗將被趕下台

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍8月以來在烏克蘭節節敗退，加上徵召30萬預備役引發民怨，總統普丁掌權不穩傳聞不斷。西方官員等知情人士則分析，普丁目前未面臨反叛威脅，雖身處20多年來最緊迫時刻，權力依舊穩固，但若烏克蘭戰爭遲遲沒有進展，恐怕面臨菁英階層逼宮，完全戰敗就會被迫下台。

《路透社》報導，8名包括現任、前任西方外交官及政府官員在內的知情人士認為，儘管普丁面臨軍事挫折、動員不力及政治內鬥，他對權力的掌握依然穩固。

他們大多認為，普丁雖因烏克蘭問題面臨執政20多年來最緊迫的時刻之一，他的核心圈、軍方或情報機構顯然沒有迫在眉睫的威脅。但也有人表示，若戰爭徹底挫敗，這種局面可能很快就會改變。

▲ 許多俄國公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

前英國駐俄大使布蘭頓（Anthony Brenton）表示，「普丁目前還撐得住」，認為普丁希望就烏克蘭問題進行談判，對象可能是美國，且希望俄軍委靡不振的狀況能夠好轉。

曾在普丁第二任期與他打交道的布蘭頓指出，俄國政界或商界目前沒有公開批評普丁或反對行動的跡象，但這種情況恐怕不會長久，「若他們發現明年春天還在敗退，也就是3月、4月，我的直覺是這對普丁會很棘手」，且他面臨的是一群利己主義的菁英階層，不願跟著潰敗。

一名西方高級官員表示，俄國目前未發生重大反叛事件，普丁雖有面臨內部鬥爭、怨言且決策遲緩的跡象，「但沒有跡象表明他失去控制權。」一名不願具名的美國官員則指出，華府及盟友認為普丁地位穩固，但他近期許多舉動清楚表明，他正處於不利地位，例如頒布動員令。

俄國政治體系由受到密切監視的效忠派組成，加上強大情報機構支撐，任何反對行動都相當困難且危險。

華府智庫卡內基國際和平基金會普丁問題專家魏斯（Andrew Weiss）指出，公眾輿論在俄國不如西方重要，真正的反對派都已逃出境或入獄，普丁周圍都是效忠者，認為他可能被推翻的方式有宮廷政變、菁英叛亂或草根階層「攻佔巴士底獄」，但也提到伊拉克前總統海珊1990年入侵科威特失敗後仍掌權10多年。

▲ 俄國連日空襲基輔等地，造成平民傷亡。（圖／CFP）

政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）則認為，普丁若無法升級衝突將身陷麻煩，菁英階層將說服他下台，但目前沒有跡象表明可能發生類似1964年推翻赫魯雪夫或1991年推翻戈巴契夫的政變。

史塔諾瓦亞分析，若普丁能對菁英階層及大眾履行義務，確保穩定、和平、養老金和工資，他就不會受到威脅，「但若俄軍被逼回併吞前的邊界，若烏軍繼續進攻……且若預算無法通過，養老金也會延遲發放」，種種因素將使菁英階層逐漸動員。

民調顯示，俄國民眾越來越焦慮，但一名法國外交消息人士表示，他們認為，手中握有官媒的普丁能夠繼續掌權，「別忘了，恐懼主宰一切。我依然認為，不論普丁做出什麼決定，大多數俄國人都會支持他。」

一名歐洲高級官員表示，普丁得等到戰敗才會被迫下台。布蘭頓則指出，若這天到來，他的繼任者不太可能是個和西方國家友好的自由主義者。

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