男大生遭「螺旋槳」爆頭亡！砸錢租飛機浪漫約會　最後一刻竟斷魂

▲美國一名男大生遭小飛機螺旋槳爆頭死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州發生恐怖意外，男大生薩尼（Sani Aliyu）租借塞斯納172（Cessna）單引擎小飛機，帶著一名年輕女性及2名友人，前往晚餐約會。回程順利降落後，他一下機就走到飛機前方，遭仍在高速旋轉的螺旋槳2度重擊頭部，當場慘死。

《美聯社》等外媒報導，本案16日晚間發生在斯泰茨伯勒─布洛克郡機場（Statesboro-Bulloch County Airport），2名友人分別擔任正副飛行員，薩尼及年輕女性則是乘客，一行人飛往鄰近薩凡納地區（Savannah）約會，並在晚間10時35分左右回到機場，緩慢滑行至停機坪。

法醫弗契（Bulloch County）表示，「年輕女士下了飛機，往飛機後方走去。他（薩尼）也下了飛機，然後朝飛機前方走去，而當他這麼做時，被螺旋槳擊中」，救護車抵達時已經身亡。

薩尼在喬治亞南方大學（GSU）主修管理學，大學學務處主任道威爾（Dr. Aileen Dowell）表示，校方對這場意外深感悲痛，「我已經與他的家屬及教授聯繫，動員所有可用資源，提供大學能夠給予的諮商及任何其他協助。」

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已經展開調查，但布洛克郡警官哈欽斯（Todd Hutchens）說，「沒有人真的做錯什麼事，這是一場意外。」