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俄「自殺無人機軍團」轟烏克蘭　4目的曝光！專家：全世界都該警戒

▲▼俄羅斯「神風式無人機」（kamikaze drone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍大量動員伊朗製自殺無人機，轟炸烏克蘭城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄軍大量動員伊朗製Shahed-136自殺無人機，猛烈轟炸烏克蘭城市。《美聯社》分析，其目的包括奪取關鍵目標、打擊士氣，並榨乾敵軍軍事資金及武器。華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）研究員塔勒布（Behnam Ben Taleblu）還指出，莫斯科很可能持續透過這種武器，增強長程攻擊能力，「應該為歐洲及世界敲響警鐘」。

【戰時無人機如何運作？】

烏克蘭網路刊物《國防快報》引用伊朗數據指出，Shahed-136機體呈三角形，長3.5公尺、寬2.5公尺、重量約200公斤，由50馬力引擎提供動力，最快可達時速185公里。

此款武器精準、體積小、能像黃蜂一樣群起進攻，最重要的是非常便宜，迅速超越導彈，成為遠端武器的首選。它們乘載滿滿炸藥，被設定在空中盤旋，直至俯衝攻擊目標，讓人想起二戰時期的日本神風特攻隊。此外，還可以飛得很低又很慢，有效躲避雷達偵測。

不過，烏克蘭國家戰略研究所的別列斯科夫（Mykola Bielieskov）表示，Shahed-136射程約1000公里，也僅能乘載40公斤炸藥，與射程更遠、能裝載480公斤炸藥的傳統導彈彈頭相比，仍是相形見絀，「用這種無人機很難打擊重大目標。」

▲▼ 烏克蘭首都基輔17日遭神風無人機攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔17日遭神風無人機攻擊。（圖／路透）

【低成本重擊】

一架Shahed-136無人機僅約2萬美元，雖然體積很小，爆炸威力卻足以造成破壞，可被大規模佈署、滲透目標，還能投入任何戰區，不需人員犧牲，也不需挹注大量資金，打造結構精巧複雜的飛機，就能有效打擊目標。別列斯科夫形容，Shahed-136是「廉價版的巡弋導彈」。

相較之下，傳統導彈成本就非常高昂，比方俄羅斯在這8個月戰役廣泛使用的口徑巡弋導彈（Kalibr cruise missiles），一枚就要價100萬美元。

由於烏俄戰爭沒有立刻結束的跡象，莫斯科背負的軍事財政負擔將更沉重，尤其他們不像烏克蘭，收到西方國家的數十億美元軍援。因此，這場衝突基本上已經變成消耗戰，找到更便宜但仍有效的武器將是關鍵，而對莫斯科而言，Shahed-136似乎正是最佳選項。

▲▼俄羅斯用伊朗無人機攻擊烏克蘭 。（圖／路透）

▲自殺無人機體積雖小，攻擊能力卻很強大。（圖／路透）

【一場膽識之戰】

Shahed-136無人機飛行時，螺旋槳不斷發出嗡嗡聲，加劇人們恐懼感，也削弱部隊士氣，因為地面上沒有人知道，它們何時何地會展開攻擊。別列斯科夫坦言，Shahed-136無人機展開襲擊後，部分輿論開始擔憂，烏克蘭防空系統是否不足以抵擋威脅。但他堅稱，即使俄方大量佈署這些武器，仍不足以扭轉烏克蘭戰果。

 

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