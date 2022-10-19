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冰川融化恐讓「冰封病毒」復活　引爆下一波全球大流行

▲▼世界最大北極淡水湖黑曾湖（Lake Hazen）。（圖／翻攝自lakehazen.ca）

▲ 世界最大北極淡水湖黑曾湖。（圖／翻攝自lakehazen.ca）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐近3年，各國終於陸續解封，走出疫情陰影之際，最新數據指出，下一波全球大流行可能不是來自蝙蝠或鳥類，而是融冰中的物質。

《衛報》報導，一項針對世界最大北極淡水湖黑曾湖（Lake Hazen）的土壤及湖泊沉積物進行的遺傳分析表明，在融化的冰川附近，病毒溢出的風險可能更高，也就是病毒首次感染新宿主的風險。

該研究發表於《皇家學會報告生物科學版》（Proceedings of the Royal Society B），結果顯示，隨著氣候變遷導致全球氣溫上升，冰封在冰川及永久凍土中的病毒及細菌很可能重新現蹤，感染當地野生動物，且在這些動物活動範圍向兩極靠攏的情況下風險更高。

舉例來說，西伯利亞北部2016年爆發的炭疽疫情導致1名兒童死亡，至少7人感染，原因是一股熱浪融化永久凍土，使一具受感染的馴鹿屍體外露，而當地上一次爆發疫情是在75年前的1941年。

為更深入了解被冰封病毒的風險，加拿大渥太華大學教授Stéphane Aris-Brosou和同事從黑曾湖收集土壤及沉積物樣本，並對樣本中的RNA及DNA進行測序，以確認與已知病毒及潛在動植物或真菌宿主密切相符的特徵，並以一種演算法評估這些病毒感染不相關生物群體的風險，發現在靠近大量融冰流入的地方，病毒擴散至新宿主身上的風險更高，且隨著氣候變暖，這種情況更有可能發生。

▲▼世界最大北極淡水湖黑曾湖（Lake Hazen）。（圖／翻攝自lakehazen.ca）

▲ 冰川融化恐怕釋放新病毒。（圖／翻攝自lakehazen.ca）

近期也有其他研究表明，未知的病毒能夠且已經在冰川中遊蕩。美國俄亥俄州州立大學研究人員去年宣布，在中國青藏高原樣本中發現33種病毒遺傳物質，其中28種是新病毒。根據地點判斷，這些病毒估計有15000年歷史。

法國國家科技研究中心（CNRS）科學家2014年則成功復活一種從西伯利亞永久凍土中分離出的巨型病毒，使其時隔3萬年首次重新具有傳染性。研究作者Jean-Michel Claverie當時表示，這些冰層外露可能是災難的開端。

不過，Aris-Brosou團隊仍表示，預測溢出風險高不等於實際溢出或大流行風險，只要病毒與其「橋梁載體」（bridge vector）沒有同時出現在環境中，發生重大事件的可能性依然很低。

也有預測指出，氣候變遷將改變現有物種範圍，可能使古老的病毒或細菌接觸新宿主。Aris-Brosou對此表示，「我們唯一能確信的是，隨著氣溫上升，這種特殊環境中的溢出風險也在增加。這會導致大流行嗎？我們完全不知道。」

英國亞伯立斯威大學環境微生物跨學科中心主任愛德華茲（Arwyn Edwards）則指出，目前有2件事非常明確，首先是北極正迅速變暖，而人類面臨的主要風險來自其對氣候的影響，其次則是來自其他地方的疾病，正進入北極脆弱的社區和生態系統。

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