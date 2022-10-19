信吃人肉能帶財！夫妻誘2女「活人獻祭」　性虐後肢解56塊殘忍吞食

▲印度變態夫婦相信吃人肉能帶財，於是殘忍地殺害了2名女子後將他們吃掉。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印度喀拉拉邦2名女子日前離奇失蹤，警方事後尋獲遺體，發現2人慘遭斬首與殘忍肢解，經查發現事件竟與一對夫婦的「活人獻祭」有關，於是將這對變態夫婦逮捕歸案。令人震驚的是，這對夫婦供稱，他們是聽信了一名自稱「精通黑魔法」的友人的話，相信吃下「獻祭」的人肉就能帶財，因此才將2女誘騙到家中殘忍殺害。

綜合外媒報導，印度警方日前接獲失蹤家屬報案，聲稱57歲的帕德瑪（Padma）和49歲的羅斯琳（Roslyn）在數月前離奇失蹤，警方事後在按摩師辛格（Bhagaval Singh）住家後院，發現2名女子被斬首與肢解成56塊的遺體，同時還在辛格家中找到4把菜刀與用於肢解的木頭，於是將辛格與妻子萊拉（Laila）逮捕調查。

這對夫婦承認，他們2人長期以來一直面臨著經濟危機，不過自稱「精通黑魔法」的友人拉席德（Rasheed）告訴他們，吃下「活人獻祭」的人肉就能增加財運，於是夫妻倆物色了賣彩券的帕德瑪和羅斯琳，並以金錢將2女誘騙至家中，殘忍虐殺後將人肉煮熟來吃。

辛格也指出，他「為了讓獻祭效果更好」，會與拉席德一起把受害者綁在嬰兒床上性侵和虐待，然後再割開她們的生殖器與喉嚨，最後將屍體肢解成56塊，手法相當冷血殘暴。警方表示，主謀拉席德是一名「虐待狂」，他過去曾為了獲得快感，性侵和企圖殺害一名75歲婦女而被捕入獄，最近才剛剛獲釋，沒想到一出獄就再次犯案。

警方目前已將3名嫌犯逮捕歸案。報導稱，印度現在還有部分地區相信「黑魔法」能為人民帶來財富、治療疾病或是幫助生育，但喀拉拉邦是印度相對進步的地區，因此地方首長認為，當地發生這起案件「超乎想像」。