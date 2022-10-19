相差37歲！19歲嫩男愛上「3寶嬤」　交往2年訂婚了：想讓她幸福

▲泰國有一對相差37歲的男女交往。（圖／翻攝自鏡報）

圖文／CTWANT

真愛不會因為年紀和距離而有所改變，泰國這對嬤孫戀就是一個例子！19歲男子武提猜（Wuthichai Chantaraj），在童年時期認識了大他37歲的婦人詹拉（Janla Namuangrak），對方不但育有3個孩子，還當阿嬤了。儘管如此，2人仍決定在一起，已經訂婚的他們計畫著未來要結婚。

根據《鏡報》報導，武提猜在10歲時就遇到了詹拉，直到最近對方請他幫忙打掃位於沙功那空府（Sakon Nakhon）的家，在搬運盆栽和定期做家事的過程中，2人產生了好感，並展開交往。

▲武提猜決定和詹拉結婚。（圖／翻攝自鏡報）

武提猜透露，他們沒有被37歲的年齡差距嚇到，仍然正常約會，從不會害羞於在公共場所表達愛意，親吻和牽手都是家常便飯，2人至今交往了2年，不過對家人朋友還是保密。他坦言，這是自己有生以來第一次，想讓一個人過上舒適的生活，當他看到詹拉破舊的房子時，就萌生這樣的念頭，想讓對方擁有更好的生活，「她是一個認真的女人，也很誠實，我很敬佩她」。

自今年1月開始，小倆口不定時在社群平台PO出浪漫影片和照片。據了解，詹拉曾有一段婚姻，而3個孩子現在都30多歲了，不過她和老公已經在20年前離婚。如今遇到武提猜讓她再次感受到年輕，「他對我來說就像超級英雄，每天都會幫助我」，因此2人決定攜手共度未來，有結婚的打算。

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