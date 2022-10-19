中國不放棄武力犯台　美：將續威嚇潛在軍事行動

▲美艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）上月通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

對於中共總書記習近平日前在中共20大報告上表示不會放棄武力犯台的說法，美國國防部今天表示，美方重點將繼續放在威嚇潛在軍事行動，並呼籲台海議題和平解決。

習近平16日在北京人民大會堂發表中共20大報告。在展望台灣議題時，他說，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

在習近平發表報告後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在史丹佛大學（Stanford University）與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談時表示，中國已做出根本決定，亦即不能再接受現狀，北京決心加快實現統一。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）今天被問及此事時不願作出評論。但他表示，美國持續將中國視為步步進逼的威脅，也認為需要與區域和全球盟友及夥伴密切合作。美方會持續與盟邦和夥伴密切合作，維護自由開放印太區域。

美國國防部負責政策事務的次長卡爾（Colin Kahl）9月初在一場國防論壇上表示，不認為北京加快進程，也未看到有跡象顯示習近平已做出入侵台灣的決定。

賴德不願說明五角大廈的評估是否有所改變，或是推測中國可能做出行動的時間表。但他強調，從戰略角度來看，美方焦點是維護整個區域穩定與安全。美方對中國和台灣的政策不變，仍堅守一中政策，重點將持續放在威嚇潛在的軍事行動上，他並呼籲台海雙方和平解決問題。

對於習近平不放棄使用武力的說法，賴德表示，這類言論、脅迫、行動，對於維護區域和平穩定無濟於事，這是美方會持續密切關注的事，但現在的重點是與盟友及夥伴合作進行威嚇，避免局勢發展到這種地步。