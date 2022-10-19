俄軍指揮官認戰況「非常艱難」　赫爾松魁儡市長撤離4鎮平民

▲俄軍即將撤離赫爾松地區部分居民。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭赫爾松地區魁儡市長18日宣布，有鑑於可能遭烏軍攻擊，將撤離地區內4個城鎮的居民，以便俄軍構築大規模防禦工事抵禦烏軍。俄軍對烏特別軍事行動新任指揮官承認，俄軍在烏行動面臨頑強抵禦，情勢相當緊張。

赫爾松魁儡市長薩爾多（Vladimir Saldo）表示，將撤離貝勒斯拉夫（Beryslav）、比洛哲卡（Bilozerka）、斯尼胡里夫卡（Snihurivka）和亞歷山德里夫卡（Oleksandrivka）的居民，並稱這項決定「雖困難但正確」。

薩爾多說俄軍必須構築大規模防禦工事以抵抗烏軍，「軍隊執行任務的地方沒有平民存在的空間，讓俄軍做好他們的事。」他接著表示若有任何居民想移往俄羅斯地區，官方會協助尋找落腳處。

對烏「特別軍事行動」新任指揮官蘇羅維金（Sergey Surovikin）一星期前才走馬上任，他18日表示赫爾松地區的戰況「非常艱難」。他聲稱俄軍保護每一名士兵，並且輾壓進攻的敵軍，但他也承認俄軍在烏克蘭的行動相當緊張，「敵人沒有放棄進攻俄軍部隊駐守的據點」，他保證俄軍會確保平民安全撤離。

烏克蘭軍隊9月初展開大規模反攻後，在烏東和烏南前線都取得顯著進展，近幾周也逐漸奪回赫爾松外圍地區。烏克蘭國防情報首長表示，希望能在年底前重新奪回赫爾松。