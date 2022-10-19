海倫清桃夫妻涉詐上億「曬名車豪宅」　當事人駁：法律上沒問題

▲黃景裕生活豪奢、愛炫富，常在臉書上傳超跑名車等照片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指藝人海倫清桃與丈夫黃景裕在今年初高調創辦、宣傳的「陌生開發系統」APP，涉及吸金。A先生指出，黃與海倫清桃約在2年前結婚，聲稱一起經營日式料理店，女方也靠上綜藝節目賺取收入，不過，看似平凡的夫妻倆卻住在新北市淡水區的豪宅，穿的、用的都是名牌，出入也開賓利、BMW等豪華名車，生活相當豪奢。

A先生指出，今年3月，黃及海倫清桃出席一場產品發表記者會，宣稱他們開發的APP十秒鐘就能夠認識一個人，還能防止被心懷不軌的人欺騙，更能幫助企業業績成長、找對人才。黃更誇口，已與全台最大的連鎖美髮沙龍、醫美集團、健康俱樂部、海峽兩岸文創協會等單位合作，也在越南推廣，待疫情結束後，可快速累積10萬用戶。

之後，黃景裕開始大動作宣傳，不僅在公車上投放海倫清桃拍的廣告，還在臉書秀出自己與公司幹部在各個商會、企業開講座授課的照片，更分享APP除了有陌生配對功能外，還可進行神準的命理、人格分析。黃表示，客戶若投入3萬5千元開通VIP會員，就可不限次數使用，更可獲得終身分紅的權利。A男等人看了很心動，紛紛投入資金，參與活動。

▲越南籍藝人海倫清桃（左）與丈夫黃景裕（右）今年初創辦陌生開發系統，如今卻遭控吸金詐騙上億元。

但數個月之後，A先生發現APP不僅無法分紅獲利，反而被要求不斷拉下線，就像直銷，另外，該軟體雖已推廣一段時間，卻未在手機系統的APP商店上架，而是必須掃描該公司推出的QR code才能下載。更離譜的是，A男還發現，該公司提供的匯款帳戶竟是黃的私人戶頭，撥打客服專線，也非公司電話，而是一位郭先生的手機，這個人自稱黃公司的總經理兼股東。

為了釐清狀況，A男實際翻查郭男臉書，發現他自稱利用該APP搖身一變成為某直銷代理商的紅寶石主管，也分享黃景裕使用33天，同樣升級到紅寶石主管。A男繼續上網找資料，更發現黃、郭和海倫清桃都是該直銷商成員，而直銷團體領導人曾有違反《公平交易法》前科，還有不少民事糾紛，他擔心血本無歸，決定討回投入的金錢。

▲投資人A先生指控，他依公司指示投注資金，卻是匯入黃景裕私人帳戶。

▲多名投訴人指控，黃景裕開發的APP號稱終身分紅，卻是騙局一場。

針對相關指控，黃景裕全盤否認，他強調投資人若有意見，他一定退款，公司是他一人獨資設立，投資人將資金匯入他的帳戶，在法律上也沒有問題。

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