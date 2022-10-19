「越南林志玲」海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

▲越南籍藝人海倫清桃（左）與丈夫黃景裕（右）今年初創辦陌生開發系統，如今卻遭控吸金詐騙上億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

越南籍藝人海倫清桃捲入吸金風暴！本刊接獲多名投資人爆料，指她與丈夫黃景裕利用「陌生開發APP」吸金上億元，但根本無法分紅，多名投資人血本無歸，已聯合提告。

投訴人A先生打開手機裡面的APP內容，氣憤地對本刊表示：「當初創辦人高調宣傳，說這個APP可以進行陌生業務開發，並且透過大數據分析、配對，讓企業或個人找到優質的合作夥伴一起賺錢，更號稱已有許多企業家、社會菁英投入使用，但我們實際接觸、投資後，發現根本是騙局一場，因此決定提告！」

▲投資人A先生指控，他依公司指示投注資金，卻是匯入黃景裕私人帳戶。

▲多名投訴人指控，黃景裕開發的APP號稱終身分紅，卻是騙局一場。

A先生表示，黃及海倫清桃今年初宣稱他們開發的APP十秒鐘就能夠認識一個人，還能幫助企業業績成長、找對人才。黃景裕聲稱，客戶若投入3萬5千元開通VIP會員，就可不限次數使用，更可獲得終身分紅的權利。但A男表示，事實上APP不僅無法分紅獲利，反而被要求不斷拉下線，就像直銷，且該公司提供的匯款帳戶竟是黃的私人戶頭，撥打客服專線，竟是一位自稱公司總經理兼股東的郭先生手機，讓人覺得奇怪。

▲黃景裕創辦的陌生開發系統遭控吸金詐騙，多名受害者已正式提告。

A先生等人還發現，郭姓股東、黃景裕和海倫清桃，都與一個爭議直銷團隊有關，而直銷團體的領導人甚至曾違反《公平交易法》前科，還有不少民事糾紛，他擔心血本無歸，決定討回投入的金錢。但他撥打郭男電話，發現已聯繫不上，透過管道得知，郭因「金錢糾紛」早已離開黃的團隊，他轉而找黃討錢，但黃卻不願退款，包含A男在內的多名投資人欲哭無淚，因此決定提告。

針對相關指控，黃景裕全盤否認，他強調投資人若有意見，他一定退款，公司是他一人獨資設立，投資人將資金匯入他的帳戶，在法律上也沒有問題。



更多鏡週刊報導

【全文】開發APP捲走上億元 海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙

【女星夫涉吸金1】開賓利、住豪宅 他控海倫清桃尪靠app詐騙過爽爽