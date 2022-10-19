美研發「更強COVID病毒株」致死率80％！　挨批根本玩火

▲COVID-19病毒大流行過去3年對全球造成嚴重衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國波士頓大學研究室將新舊COVID-19病毒株結合，在實驗老鼠身上研究出致死率能夠高達80％，不過這項消息傳出後立刻引起科學界撻伐，認為有鑑於全球大流行可能起源武漢實驗室外洩病毒株，如今還研發出高致死率的新病毒株，行為如同在「玩火」。

英國《每日郵報》披露，波士頓大學科學家團隊結合Omicron和武漢原始病毒株，生成一種新的COVID-19病毒株，經過實驗顯示致死率高達80％。這項研究顯示病毒在人為的操控下可以變得多麼危險，即便先前學界有一派推論造成全球大流行的病毒可能源於實驗室，在美國仍有人在從事相關研究。

這項研究中，來自波士頓和佛羅里達的研究員團隊將Omicron病毒株的棘蛋白取出，並移植到武漢COVID-19原始病毒株上，接著觀察實驗鼠在感染這種變種病毒後的反應，結果顯示，「Omicron對老鼠只造成輕微、非致命感染，但新變種病毒會導致嚴重疾病，致死率為80％。」

近日多種Omicron變異病毒株已能清楚看出，棘蛋白變異是主要原因，但研究員表示透過這項研究，顯示將除了棘蛋白之外的病毒構造改變，會實際影響致死率。研究團隊指出這款變種病毒產生的病毒顆粒，是原始病毒的5倍之多。

消息傳出後引起科學界反彈，以色列政府首席科學家夏皮拉（Shmuel Shapira）就嚴正表示，「這（研究）應該完全禁止，根本是在玩火。」紐澤西新布倫瑞克羅格斯大學（Rutgers University）化學家伊布萊博士（Dr Richard Ebright）指出，這項研究很明顯是「增強功能研究」，「如果我們要避免下一個實驗室引發的疾病大流行，監督實驗室研究的力度就必須加大。」

「增加功能研究」（Gain of function）意指透過人為有意操作，改變或增加病毒的感染性或致命性。中國武漢實驗室距離目前已知疫情原始爆發點僅幾公里遠，被視為很有可能是外洩病毒的元兇。

實驗引發眾怒後，波士頓大學否認在做「增加功能研究」，表示研究已經過生物安全委員會（IBC）和波士頓公衛委員會的審查許可。大學方也駁斥媒體報導是在誇大部分訊息，扭曲研究的內容和目的，研究並非刻意製造新的致命病毒株，而是透過Omicron與原始病毒株進行比較做研究，至於媒體不斷強調致死率高達80％，是適用在實驗用的小老鼠上，若作用在人體上不會有相同的致死率。

波士頓大學發言人強調，這項研究反映及佐證了其他相關機構的相關研究成果，將會對未來對抗大流行有幫助，增進公眾福祉。