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巴黎12歲少女遭「性侵虐殺」　總統馬克宏慰問被害人雙親

▲▼法國巴黎驚傳12歲少女箱屍案，主嫌為24歲女遊民。（圖／翻攝自被害女孩母親臉書）

▲法國巴黎驚傳12歲少女箱屍案，主嫌為24歲阿爾及利亞女遊民。（圖／翻攝自被害女孩母親臉書）

記者林彥臣／綜合報導

法國當局逮捕了一名 24 歲的婦女，她涉嫌殺害一名 12 歲的少女，少女的遺體被裝在一處行李箱中棄屍，身上佈滿了割傷和瘀傷，案件震驚全國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也慰問被害人雙親。

根據《路透社》報導，這名名叫蘿拉（Lola）的女孩被謀殺後，也很快成為政治緊張局勢的根源，反對黨抓住嫌疑人「非法移民」的形象，呼籲採取更嚴厲的移民政策。

▲▼法國民眾致哀遭到性侵虐殺的12歲少女蘿拉（Lola）。（圖／路透）

▲民眾致哀遭到性侵虐殺的12歲少女蘿拉。（圖／路透）

震驚的鄰居們為女孩獻上了鮮花和蠟燭。一位拒絕透露姓名的鄰居說，「這令人難以忍受，我們多年來一直住在這個社區，我們只是來這裡支持家人，留下一束鮮花，因為像許多人一樣，這讓我們心碎。」

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）慰問被害人的雙親。（圖／路透）

法國總統馬克宏會見了女孩的父母。總統辦公室聲明指出，「他向被害少女的雙親表示慰問哀悼，並向他們保證，在他們所在經歷的苦難中，給予全力支持，這個不幸事件讓我們所有人都感到不安。」

案件主嫌為年僅24歲的女性遊民Dahbia B.，另有一名43歲的男性共犯，兩人皆來自阿爾及利亞。

檢方表示，蘿拉遺體遭嚴重擠壓，有綑綁跡象，屍檢報告顯示，女孩為窒息而亡，生前恐遭性侵與虐待，將以謀殺、性侵、虐待15歲以下未成年人與藏匿屍體等罪名偵辦此案。

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