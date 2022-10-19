全球最大FL級黃鑽將拍賣！303克拉估價破4.8億　巡迴展示會到台北

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全球最大303克拉「FL級黃鑽」將拍賣！巡迴展示會到台北　估價破4.8億

▲▼303.10克拉The Golden Canary鑽石在杜拜蘇富比展出（圖／路透社）

▲全球最大「303克拉無瑕黃鑽」在杜拜亮相，未來經香港、台北和日內瓦等地展出後，12月7日將在紐約拍賣。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）17日在阿拉伯聯合大公國杜拜展示了，一顆重達303.1克拉的黃色鑽石「黃金的金絲雀」（Golden Canary），除了杜拜外，未來還將在香港、台北和日內瓦展出，直到12月7日在紐約拍賣。蘇富比預估，這顆鑽石價值1500萬美元（約新台幣4.8億元），但拍賣時不會設置底價。

根據《海灣新聞》報導，蘇富比17日在杜拜展示的「黃金的金絲雀」黃鑽，是世界上最大的切割鑽石之一，更被美國寶石學院（GIA）評價是目前世界上最大的完美無瑕（Flawless）黃鑽，杜拜是它在全球4座城市巡迴展示的第一站，未來還會在香港、台北和日內瓦展出，直到12月7日在蘇富比紐約總部進行拍賣。

蘇富比珠寶專家史蒂文斯表示，蘇富比至今已為杜拜帶來了4顆大鑽石，其中一顆重達100.09 克拉黃鑽The Graff Vivid Yellow，2014年在日內瓦以6億300萬美元（約新台幣193億元）賣出，刷新成交價紀錄，「至於黃金的金絲雀，我們將其定為1500萬美元，但不會設置底價，屆時出價最高的人將擁有它」。

為了有效評定鑽石的價值等級，美國寶石學院（GIA）在1953年創立4C制度，這項制度如今已經是全球通用的鑽石交易標準。4C分別為克拉、色澤、淨度以及切割，其中淨度最頂級的即為完美無瑕（Flawless），以鑽石內的內含物（天然的雜質或裂痕）多少決定等級高低。

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